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Perderse un Mundial: las historias de un ex-Newell's y un ex-Central que quedaron afuera

Darío Franco sufrió no participar del Mundial Estados Unidos 1994 por una dura lesión que le demandó meses de recuperación y Giovanni Lo Celso se perdió el de Qatar 2022 a días del arranque

Luis Castro

Por Luis Castro

8 de junio 2026 · 11:10hs
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Mundial. Darío Franco

Mundial. Darío Franco, exLeproso, es actual técnico de Gimnasia (Mendoza) y Lo Celso, exCanalla, volvió a estar a disposición de Scaloni. 

En la previa al inicio del Mundial 2026 la ilusión y ansiedad explotan por el aire, pero también surgen situaciones ingratas que hieren a fuego el corazón. El tan esperado momento de ponerse la camiseta de la selección y participar de una cita mundialista a algunos se les escurre entre los dedos como si fuera agua. Y ese instante de ver cómo se escapa la chance de cumplir un sueño por una lesión es lo más complejo de soportar porque es algo que jamás se borrará del alma. El defensor Leonardo Balerdi es uno de los que lo está padeciendo en el presente y podría sumarse alguno más, pero tiempo atrás vivieron todo esto en carne propia el ex-Newell's Darío Franco y el ex-Central Giovani Lo Celso, éste último con la revancha en la presente competencia.

En el mundo del fútbol, el momento de recibir la baja después de tanta espera, trabajo y búsqueda de integrar un plantel de la selección es el instante menos esperado porque el dolor será eterno. Ni el paso del tiempo podrá sanar en un ciento por ciento ese golpe a la ilusión. Balerdi es uno que aún mantiene la herida abierta después de quedarse afuera de la lista de Lionel Scaloni.

El caso de Darío Franco

Pero este tipo de momentos lo han transitado muchos futbolistas y en la búsqueda hay dos involucrados con los clubes de la ciudad. Uno de ellos con pasado Rojinegro como Darío Franco, quien se perdió el Mundial de Estados Unidos 1994. El exvolante y actual entrenador de Gimnasia (Mendoza) era una pieza fundamental en el equipo que comandaba Alfio Basile y que había conquistado las Copas América de 1991 y 1993. Precisamente en la de Ecuador 93 sufrió una fractura de tibia y peroné tras un choque con el boliviano Marco Sandy -quien lo llamó al día siguiente para pedirle disculpas- y su recuperación le demandó un largo tiempo.

>>Leer más: Mundial 2026: las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

Si bien el Coco lo esperó hasta último momento, no logró ponerse a tono desde lo físico y futbolístico y se quedó afuera del equipo que tenía a Diego Maradona como máximo atractivo. Si bien Franco jugó algunos amistosos, el DT consideró que no estaba pleno y decidió llevar a Ariel Ortega. Aunque no estuvo entre los elegidos, el exmediocampista oriundo de Cruz Alta acompañó a la delegación.

"Fue una decisión de Basile, entendible. Ahora que soy DT la entiendo mucho más. Cuando me dijo que quedaba afuera, me levanté y me fui llorando a mi habitación", contó Franco en varias entrevistas y entregó una anécdota de aquel momento. "Un periodista llamó a mi mamá y le contestó: «Lo que pasa es que Darío quedó afuera del Mundial porque Maradona le arma el equipo a Basile». Cuando hablé con Diego me dijo: «No te preocupes, si a mi mamá en el 78 -que es cuando él queda afuera- le hubiesen puesto un micrófono habría dicho lo mismo»".

Lo Celso: un taco lo dejó afuera

Otra de las bajas sensibles y recientes fue la que padeció Lo Celso a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022 porque al igual que Franco en este caso era una pieza clave para Scaloni, quien lo consideraba el socio ideal para Lionel Messi.

>>Leer más: Lo Celso se queda sin Mundial de Qatar: tiene que pasar por el quirófano

En un partido jugando con Villarreal ensayó un taco y esa acción fue fatal. Se lesionó y luego los estudios determinaron que había sufrido un desprendimiento muscular y debió ser intervenido quirúrgicamente. "Fueron días duros y tristes para mí. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma", publicó en sus redes el exjugador de Central en la previa al inicio de la competencia y con el dolor aún transitando por su cuerpo.

Hoy Lo Celso tiene revancha e integra la lista de Scaloni y quizás pueda sumar sus primeros minutos en un Mundial, ya que en 2018 estuvo convocado por Sampaoli pero no jugó.

Otros jugadores que no llegaron

* Manuel Lanzini era una de las apuestas ofensivas del casildense Jorge Sampaoli para el Mundial Rusia 2018, pero a una semana de la competencia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento. Ante esta dura lesión fue convocado de urgencia Enzo Pérez.

>>Leer más: El hincha colombiano más fanático de Messi: "Representa la pasión, el nunca rendirse"

* Sergio Romero era el arquero titular indiscutido de la selección argentina y se preparaba para estar en Rusia, pero a días del torneo sufrió una lesión en la rodilla derecha. El exarquero de Boca venía de sobresalir en Brasil 2014 y era un nombre clave para el Zurdo, pero ante la lesión debió convocar a Nahuel Guzmán.

* Nicolás González era número puesto en la nómina de Scaloni y era una de las primeras opciones por las bandas para Qatar, pero una lesión muscular de la que no pudo recuperarse a tiempo le impidió seguir en el plantel y el técnico debió llamar de urgencia a Ángel Correa. Al igual que Lo Celso, González tendrá su revancha en el Mundial que se viene.

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