Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

El clásico femenino de los octavos de final terminó en goleada de Mercadito y las Naranjas vencieron con lo justo a Newell’s en la Copa Santa Fe

El partido contó con la terna arbitral de Jaqueline Arriola, Ludmila Leuizamón y Micaela González.

El cotejo en el Viaducto también contó con la terna arbitral de la Rosarina Belén Pereyra, Zamila Flores y Solange Zapata.

Social Lux goleó. Nerina Carruchthert maniobra ante las jugadoras de Morning Star. La mediocampista marcó el primer tanto del Mercadito en el triunfo por goleada a domicilio.

Copa Santa Fe 2026. La delantera Emilia Boccalini de Adiur, intenta llevarse la pelota ante férrea defensa rojinegra. Las naranjas ganaron bien.

El fútbol femenino volvió a dar muestra de que sigue ganando un terreno muy importante en esta disciplina. Y en la sexta edición de la Copa Santa Fe , las cuatro representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol dieron todo a pesar de un domingo lluvioso por los cruces de octavos.

En la cancha de Morning , el local recibió a Social Lux , último campeón de la edición 2025. Y en las instalaciones de Adiur , las subcampeonas 2024 enfrentaron a Newell’s .

En el primer partido, Social Lux se despachó con una importante victoria por 4 a 1 con los goles de Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janice Busquet y Giuliana Nebuloni. En tanto Epifanía Rios anotó el tanto del descuento para las locales.

Social Lux 4- 1 Social Lux goleó. Nerina Carruchthert maniobra ante las jugadoras de Morning Star. La mediocampista marcó el primer tanto del Mercadito en el triunfo por goleada a domicilio.

El trámite fue a pedir del último campeón, que con el correr de los minutos mostró la chapa de candidata. Desde el inicio, el equipo local dirigido Luciano Gómez tomó la iniciativa y trató de llegar con las corridas de Valentina Carletti y Estefanía Ibarra. Por su parte, Mercadito con un juego ordenado en todas las líneas, jugó tranquilo y cuando se lo propuso sacó varias contras que trajeron peligro al arco defendido por Daiana Ariza.

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Dos goles en dos minutos

Con el correr de los minutos, el equipo visitante comandado por Mauro Palacios comenzó a hacer valer la experiencia y en una ráfaga de dos minutos, a los 15 y 16, cambió la historia a su favor con los goles de Nerina Carruchthers y Lara Groia.

Después, la última campeona manejó el trámite del partido y a los 36’ llegó el soberbio tiro libre de Janice Busquet para poner 3 a 0 en el cierre del primer tiempo.

Social Lux 4-1

Social Lux ganó por goleada

En el complemento, las locales trataron de achicar el resultado y a los 5’, Epifanía Ríos marcó el descuento. Al trámite se le sumó una persistente llovizna, el cotejo se hizo muy disputado y los equipos sacaron a relucir sus temples.

En el final llegó el gol de Giuliana Nebuloni para poner el 4 a 1 y el Mercadito de esa manera logró una importante victoria de cara al partido revancha para quedar muy cerca de los cuartos de final.

Morning Star 4-1

Terna arbitral en Morning El partido contó con la terna arbitral de Jaqueline Arriola, Ludmila Leuizamón y Micaela González.

El partido contó con la terna arbitral de Jaqueline Arriola, Ludmila Leuizamón y Micaela González.

Con un gol de otro partido, Adiur derrotó a Newell’s

Con un soberbio tiro libre de Mayra Sánchez desde 25 metros, Adiur se quedó con un valioso triunfo ante Newell’s por 1 a 0. Pese a la copiosa llovizna, el cotejo fue muy disputado, hubo situaciones sobre los arcos pero en líneas generales las naranjas fueron superiores en el primer partido de ida ante las rojinegras.

El partido tuvo a la delantera Antonella Amici como la figura del cotejo, también se destacaron en las naranjas la delantera Emilia Boccalini y la arquera Abigail González.

Adiur 1-10

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Antonella Amici, figura del partido

Los primeros minutos fueron parejos, ambos equipos se prestaron el balón y no hubo situaciones de peligro en los arcos. Hasta que Antonella Amici comenzó a jugar y la defensa de Newell’s no la podía parar.

Así llegaron las situaciones de peligro para las dueñas de casa, vía Amici en cuatro oportunidades. La delantera estuvo intratable con sus gambetas y solo le faltó el gol para cerrar un partido perfecto.

En el complemento, el trámite fue muy parejo, Newell’s se adelantó, buscó abrir el marcador pero chocó con la seguridad en los tres palos de la arquera naranja cuando la llamaron a intervenir.

Newell's 0000

Mayra Sánchez, entró y anotó

En un encuentro bravo y a 8 minutos del final, Mayra Sánchez marcó un golazo de otro partido. La recién ingresada fue la encargada de ejecutar un tiro libre del sector derecho y desde 25 metros clavó el tanto de la victoria para la alegría de sus seguidores.

Los minutos finales se jugaron con los dientes apretados y mucha piernas fuertes. Newell’s buscó la igualdad sin ideas y chocó con la férrea defensa naranja. Ganó Adiur porque puso actitud y corazón en cada pelota y así se quedó con un merecido 1 a 0.

El cotejo en el Viaducto también contó con la terna arbitral de la Rosarina: Belén Pereyra, Zamila Flores y Solange Zapata.