Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Andrés "Plin" Acosta había ingresado en la lista de prófugos más buscado en octubre pasado tras el hallazgo de armas de alto poder de fuego en su casa

Andres "Plin" Acosta fue detenido este lunes a las 7.30 en Buenos Aires, cuando salía de un boliche. Fue en el marco de un operativo en conjunto entre la policía de la provincia de Santa Fe, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina. Este lunes al mediodía las autoridades provinciales brindarán una conferencia de prensa. Desde octubre pasado integraba la lista de prófugos más buscados.

El nombre de Andrés "Plin" Acosta comenzó a sonar en el expediente que investiga a la banda Los Menores cuando en junio de 2025 fue allanada su casa de Rodríguez al 100 y allí se hallaron armas de fuego y cartuchos. Los investigadores identifican como alguien cercano a Francisco "Fran" Riquelme, pero también con vínculos con la organización que ganó poder en el paravalanchas de la barra brava de Rosario Central.

En la investigación a Los Menores a Plin Acosta se lo registró en la tribuna de Rosario Central junto a Lautaro "Laucha" Ghiselli, fugaz líder de la barra ya detenido como parte de la organización. En esas fotos también aparece Alan "Pollo" Insaurralde, quien logró escapar de un operativo la semana pasada que incluyó allanamientos en carnicerías donde se sospechaba que podía estar escondido.

En octubre pasado había sido incluido en la lista de los prófugos más buscados que publicó el gobierno santafesino. La Justicia había pedido la captura en junio, tras el allanamiento a su casa. En ese marco se había ofrecido una recompensa de 25 millones de pesos.

Plin Acosta, entre la barra y Los Menores

Andrés Raúl Acosta nació el 2 de junio de 1999 y es oriundo de San José del Rincón, cerca de la ciudad de Santa Fe. La Justicia provincial lo identificó dentro de una investigación sobre la organización comandada por Fran Riquelme, un preso de alto perfil señalado como líder de una red de narcomenudeo en el noroeste de Rosario.

Plin tenía orden de detención desde el 12 de junio de 2025 a solicitud del fiscal Patricio Saldutti por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

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La figura del joven de 26 años trascendió a mitad del año pasado durante la imputación a Lautaro "Laucha" Ghiselli, sindicado jefe de la barra brava de Central tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, crimen por el que hay imputadas personas ligadas a la barra y a Los Menores. El líder de esta última, Matías Gazzani, lleva más de un año y medio prófugo y es el más buscado en Santa Fe.

El último domicilio registrado por Acosta está en Empalme Graneros, uno de los sectores donde la banda de Riquelme supo hacerse fuerte a pesar de que el cabecilla estaba tras las rejas. No muy lejos de allí, la organización que tomó el control en la tribuna canalla empezó a ganar terreno en el negocio del narcomenudeo y a captar vendedores de drogas en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

Armas en su casa

Plin quedó en la mira de la Justicia por el secuestro de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el martes 10 de junio en el macrocentro rosarino. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo 15 allanamientos ese día y anunció la captura de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas, entre otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

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Uno de los domicilios apuntados por la Fiscalía en el marco de la denominada Operación M4 era un departamento en Rodríguez al 1000. En ese lugar encontraron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros.

La vivienda de alquiler temporario era el lugar donde vivía Acosta, pero los investigadores no lo hallaron cuando irrumpieron con orden judicial. En total, el procedimiento que incluyó allanamientos en Empalme Graneros y Ludueña concluyó con el secuestro de 14.127.200 pesos, 33 proyectiles de distinto calibre, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.