Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

El primer cuatrimestre del año arroja un podio de las infracciones más reiteradas en las calles rosarinas. En junio se actualizó el valor de las infracciones, atadas al precio del combustible.

En acción contra el mal estacionamiento. Uno de los dos vehículos con tecnología a bordo para leer patentes y hacer multas recorre la ciudad.

El primer cuatrimestre del año ubicó en el podio de las infracciones más recurrentes a las faltas relacionadas con el estacionamiento indebido, le siguieron la invasión del carril exclusivo del transporte urbano de pasajeros y en tercer lugar el exceso de velocidad permitida, aunque con una tendencia a la baja en las velocidades de los infractores. Además, a comienzos de este mes se produjo un nuevo incremento de las multas que se actualizan por Unidad Fija (UF), valor equivalente a un litro de nafta especial. Esto implica que las multas mencionadas tendrán valores entre los 72 mil y 900 mil pesos.

Un informe elaborado por el municipio, de acuerdo a las actas procesadas por el Tribunal Municipal de Faltas, ubica las contravenciones más recurrentes en su tipología y establece una suerte de ránking. Como primer grupo de las más reiterativas están las relacionadas al estacionamiento. Estas son detectadas por agentes municipales, la empresa concesionaria que presta el servicio en los boxes (Tránsito Rosario) a través de su personal en la vía pública y los dos vehículos que cuentan con tecnología a bordo y componen el nuevo sistema de videovigilancia, que permiten identificar y leer patentes para remitir en tiempo real las infracciones para su juzgamiento.

Todo ello compone el actual sistema de control, que se integra con el de fotomultas compuestas por 70 puntos con videovigilancia para medir la circulación de acuerdo a las velocidades máximas permitidas.

Estacionamiento, al podio de las infracciones

El número general de actas en relación a estacionamiento, se elevó de enero a abril en 31.446 infracciones, divididas en distintos tipos de constataciones, como ser: estacionar en doble o múltiple fila (4.773 actas) , detenerse con un coche en los lugares para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte urbano ( 22.207) dejar el auto en las ochavas de las esquinas (2.587 actas ) y estacionar sobre sendas peatonales (1.533 actas), entre otras.

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Carril exclusivo

En segundo lugar lo ocupan las infracciones relacionadas con la invasión de carriles de uso exclusivo, con 20.867 actas (hay 10 kilómetros de extensión en las calles Santa Fe, Laprida, San Lorenzo y Maipú) y 4.911 actas relacionadas con girar a la derecha en dichas arterias.

Tercera en el podio de las reincidencias figura el exceso de velocidad, la tercera causa de las infracciones labradas con 19.186 actas. Pero a prestar atención, porque aquí en este ítem se divide en tres categorías. Y la enorme mayoría de quienes no respetan los carteles transitaron solo hasta un 25 por ciento por encima de lo permitido: 16.055 actas. Le sigue hasta un 50 por ciento en la transgresión al tope admitido con 2.917 actas y más del 50 por ciento tan solo 214 infractores.

Si bien ocupa en el total el cuarto lugar, las 17.630 actas recopiladas a lo largo del primer cuatrimestre del año marcan un alerta: avanzar, cruzar o girar con la luz roja del semáforo. Y en menor cantidad, otras faltas como no respetar la línea de frenado o senda peatonal con 3.641 verificaciones y las motos con conductores sin el casco obligatorio con 3.331 multas labradas.

Videocontrol, semáforos inteligentes y control vehicular

Como datos de contexto, vale mencionar que el sistema de videocontrol ya tiene más de 3 años de implementación en la ciudad y se pondrá en marcha un moderno sistema de semáforos inteligentes y adaptados al tránsito. El mismo consta de un total de 906 cruces, con la incorporación de 28 nuevos postes. Al incorporarse cámaras que monitorean la situación del tránsito y la utilización de herramientas de inteligencia artificial, se podrán adaptar los tiempos semafóricos al contexto del tránsito, pudiendo seleccionar en pocos minutos el plan más acorde a la circunstancia.

Habrá 36 intersecciones con semáforos peatonales, priorizando su instalación en las avenidas San Martín, Francia y 27 de Febrero e implementarán dispositivos inalámbricos sonoros para facilitar el cruce de personas ciegas o con dificultades en la visión.

En paralelo, hasta el mes pasado, la Secretaría de Control municipal envió al corralón más de 514 vehículos en el marco de los operativos de disuasión y preventivos de picadas de motos y autos que se vienen realizando en la ciudad. Las intervenciones y patrullaje se realizan a diario, e incluyen puntos fijos de control en varios sectores y también actuaciones que se llevan a cabo a partir de denuncias de vecinos.

multas control de velocidad Por el aumento de la nafta, hay multas de tránsito que ya superan los 2 millones de pesos. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En relación a las motos, cabe mencionar que entre enero y octubre de 2025 se remitieron 15.145 motocicletas al depósito municipal, casi un 40 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Del total, de los rodados, un 70 por ciento fueron motos. Muchas fueron detectadas sin chapa patente, la tenían colocada en forma antirreglamentaria o adulterada, o llevaban aditamentos sobre su superficie.

Y desde abril pasado, el Ejecutivo puso en funciones al ex director de Tránsito y flamante director de Educación y Seguridad Vial Gustavo Adda. Un objetivo primordial será, amén de las multas pecunarias, la prevención y la difusión de normas de circulación. El nuevo Código contempla la posibilidad de aplicar distintos tipos de sanciones más allá de las económicas, a través de la reparación o remediación de los hechos, con tareas o acciones ejemplificadoras que generen conciencia ciudadana.

Nuevo valor de la UF

A partir de este mes, y de acuerdo al portal del municipio, el valor de la Unidad Fija (UF) fue actualizado. Quedó en 2.401 pesos y es el equivalente al precio de la nafta especial o súper. El municipio lo calcula en base a la adhesión de una ley provincial y la ley nacional de tránsito que así lo establecen. Y periódicamente estos valores aumentan al compás de la suba de los combustibles.

De esta forma las contravenciones englobadas dentro del rubro estacionamiento indebido tendrán una multa entre 72 mil y 480 mil pesos, por la invasión y giro dentro del carril exclusivo de 180 mil a 900 mil pesos. El cruce en rojo de 260 mil a 2.160.000 pesos. Y las transgresiones a la velocidad permitida desde 420 mil a 900 mil pesos.

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Las actualizaciones comenzaron a dispararse con el precio de las naftas. Las UF se recompusieron en marzo, abril y ahora nuevamente en junio. Las diferentes tipos de naftas experimentaron un alza superior al 30 por ciento en lo que va del 2026. Y esto, en un contexto, en el que el gobierno nacional decidió postergar hasta julio el incremento del impuesto sobre los combustibles. El aumento registrado a marzo, en comparación al año pasado, duplicó los registros inflacionarios.