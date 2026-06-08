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Argentina vs. Islandia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La selección argentina disputará su último amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles del partido

8 de junio 2026 · 11:43hs
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La selección argentina enfrentará a Islanda en el último amistoso previo al Mundial 2026.

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La selección argentina enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium en un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Vikingos de este martes por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Islandia

El amistoso entre Argentina e Islandia se jugará este martes 9 de junio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, estado de Alabama, Estados Unidos. Por el momento, resta confirmar la terna arbitral.

Dónde ver Argentina vs. Islandia

La transmisión del encuentro entre Argentina e Islandia será a través de Telefe, TyC Sports y LPF Play. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

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La selección argentina viene de ganarle 2-0 a Honduras en el primer amistoso previo al Mundial.

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Posibles formaciones de Argentina e Islandia

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Los próximos partidos de la selección argentina

  • Argentina vs. Argelia el martes 16/06 a las 22.
  • Argentina vs. Austria el lunes 22/06 a las 14.
  • Argentina vs. Jordania el sábado 27/06 a las 23.

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