Toniolli admitió que parte del electorado del PJ "se corrió hacia el partido de Javier Milei"

El secretario general del Partido Justicialista de Santa Fe, Eduardo Toniolli, realizó un primer análisis sobre los resultados de las elecciones primarias para presidente, en las que ese partido político sufrió la peor derrota de los últimos tiempos en la provincia. “Este es un escenario que a muchos no nos causa sorpresa. Estamos hablando de escenarios de tercios, donde se consolidan lo que se venía dando: dos grandes coaliciones que dirimían sus divergencias en el escenario político electoral y en instituciones, y una parte de la población que rechaza sin más la política en general”, señaló el actual diputado nacional.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Toniolli sostuvo que el resultado de las elecciones de este domingo “fue producto del descontento general y de la imposibilidad des dos grandes coaliciones políticas de resolver los problemas cotidianos de la sociedad". Analizó: "No es casualidad que una parte del electorado que se llevó Javier Milei esté en barrios de Rosario donde hay un electorado que tradicionalmente vota al peronismo ”.

“El peronismo no logró resolver lo que el gobierno de Macri profundizó. Y no logró cumplir con su contrato electoral de 2019 y solucionar los problemas económicos y de la caída de los salarios. Ahora esa parte del electorado se corrió hacia el partido de Javier Milei y no hacia Juntos por el Cambio, que de hecho también tuvo un voto castigo, porque ese frente también tuvo una pérdida importante de votos respecto de las dos elecciones anteriores”, agregó.