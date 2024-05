Sofía Botto: "No hay que esperar 40 años para construir una Argentina distinta"

Por otra parte, y de manera rotunda, la dirigente, quien fue candidata a concejala acompañando al ex secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, señaló que “ la baja de precios registrada en los últimos meses no repara el escaso poder adquisitivo de la gente. La licuación de los ingresos fue acompañado de un aumento sostenido de los precios, sobretodo de los alimentos, de las tarifas, de los costos dee servicios, cuotas de prepagas, de colegios, etcétera. Por lo tanto, no se puede hablar de reparación ni de mejoras en la calidad de vida de las personas. La única reparación posible -sostuvo- es un aumento de los ingresos superior a la inflación teniendo en cuenta todo lo que se ha ido perdiendo. Esto no se soluciona ni siquiera con un número que empareje la cuestión inflacionaria, porque para recuperar el poder adquisitivo se requieren incrementos salariales superiores a los índices de precios dados a conocer por el Indec ”.

Sofía Botto trazó un panorama poco alentador en el futuro para un importante sector social. “ Nosotros advertimos que la situación es muy compleja por las dificultades que enfrentan las familias para llegar a fin de mes y poder acceder a cuestiones mínimas e indispensables para la vida cotidiana. A su vez, se percibe más temor por las pérdidas ya registradas y posibles pérdidas de trabajo. Esto es notorio ya en el sector de la industria. El hecho de que no haya capacidad de consumo, hace que haya menos circulación de dinero para sostener gran parte de la economía ”, sostuvo.

Respecto de la controvertida Ley Bases que actualmente se encuentra en el Senado, Botto aspiró a que “el Congreso de un rechazo a la Ley Bases y al Régimen Fiscal por todo lo que implica para el entramado productivo del país".

Las desigualdades es otro de los aspectos que preocupan a la directora del Isepci: “Se agudizan muchas desigualdades históricas. Por ejemplo Buenos Aires con el interior del país en cuanto a servicios como el transporte, o la coparticipación, entre otras cosas. La verdad es que se ve un futuro muy complejo y acompañado todo eso por las protestas de diversos sectores sociales que se ven muy perjudicados por las políticas de Milei”.

“No caben dudas -añadió Botto- que todo este ajuste recae sobre los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de programas sociales. Acá todas las movidas van en dirección a suspender los programas sociales o reducirlos. Son pequeños ingresos que naturalmente no resuelven la situación de esa personas, pero que significó una respuesta con la que al menos se podía ayudar a sostener sus vidas”. En este aspecto, Sofía Botto sostuvo que “hay una clara falta de empatía hacia las personas más vulnerables y eso se refleja en el no envío de alimentos a comedores lo que profundiza la grave situación alimentaria que sufren familias de sectores populares y los niños y niñas que están en situación de extrema pobreza y que ni siquiera están accediendo a un plato de comida en sus comedores porque el Gobierno no envía alimentos”.

Finalmente, Botto expresó que es necesario presentar un nuevo panorama político, “algo nuevo que defienda los intereses sociales. Nosotros venimos construyendo el Frente Amplio por la Soberanía con diversos sectores". Amplió: "Buscamos robustecernos y seguir dando opciones junto con referentes como Carlos Del Frade, Claudia Balagué o Leonardo Caruana. Creo que es necesario seguir construyendo espacios que representen las necesidades de las personas en este contexto. Hay una situación compleja en cuanto a cómo el gobierno plantea algunas cuestiones como el trato, por ejemplo, de los recursos naturales, donde se manifiesta una entrega de nuestros bienes comunes. No hay beneficios para la industria nacional en todos esos negocios que le proponen a las transnacionales".

"Estamos -dijo Botto- ante una situación muy preocupante y espero que no solo se fortalezcan espacios como los nuestros en los que se propone dar batalla desde el campo nacional y popular a estas políticas entreguistas de Milei, sino que podamos contactar con sectores sociales que sientan que este no es un proyecto de país viable ni para ellos ni para nuestros hijos. No hay que esperar 40 años para ver una luz de esperanza, sino que es posible construir hoy una Argentina mejor para todos, una Santa Fe y una Rosario distinta”.