Tras una larga disputa, Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Este miércoles, el gobernador tiene agendada la reunión para sellar la cesión de la arteria nacional para su mantenimiento luego de que el gobierno nacional la abandonase

Rutas de la región con fuerte congestión de camiones. La ruta A012, un infierno en época de cosecha gruesa.

Luego de una larga espera y diversas trabas burocráticas, este miércoles se concretará en Casa Rosada la firma del convenio que oficializará el traspaso de la ruta A012 de jurisdicción nacional a la órbita de la provincia de Santa Fe para su mantenimiento.

El acto, según confirmó La Capital, se realizará a las 12 en el el Salón de Acuerdos y contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro , junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Todo comenzó con los reclamos para la reparación de las rutas nacionales pero al ver que Nación no tenía ningún interés en realizar ni los bacheos, el gobierno de Santa Fe avanzó en el pedido de cesión de las rutas puntualmente la A012, un corredor detonado y estratégico para la logística agroexportadora.

Esto demoró largos meses hasta que en abril, en una presentación en la en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la intención de firmar el procedimiento.

"Le estamos dando a las provincias rutas que las provincias tienen presupuesto y nosotros no y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente en Santa Fe le estamos dando la A012”, contó Caputo y provocó los aplausos de los presentes del recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa y anunció la cesión de la ruta A012

Pero hasta ahora nada había ocurrido. De hecho, los funcionarios provinciales fueron cautos con la noticia porque hasta ahora hubo varios amagues e indefiniciones. “En principio firmamos el miércoles, sí”, sostuvo a La Capital el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Probablemente la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete por el eyectado Manuel Adorni aceleró el tema y se muestra como una ofrenda de la nueva etapa política que impulsa el gobierno nacional. Santa Fe prefería que la cesión de la A012 sea a perpetuidad, aunque será por dos décadas. Así, Santa Fe se prepara para asumir el control por 20 años y comenzar a trabajar con la reparación en la brevedad.

“El día después del traspaso vamos a iniciar las obras. Para nosotros es una vía estratégica", dijo la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia.