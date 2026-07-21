El presidente de la Conmebol busca que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones

Alejandro Domínguez reveló que trabaja para que se amplíe el formato en "homenaje al Centenario de la Copa del Mundo"

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, busca ampliar el número de equipos para el Mundial 2030.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , aseguró que desde la confederación sudamericana trabajan “para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo” . Cabe destacar que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán algunos partidos del certamen como coanfitriones junto a España, Marruecos y Portugal .

Para esta edición de 2026 que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, la Fifa modificó el formato e incluyó a 16 selecciones participantes más que en Qatar 2022, estirando el número a 48 equipos que se dividieron en 12 grupos.

“El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo” , remarcó Domínguez al valorar el nuevo formato de competencia que se implementó en este Mundial, el cual además incorporó la instancia de 16avos de final y tuvo un total de 8 partidos para cada una de las cuatro selecciones que llegaron a semifinales (España, Argentina, Inglaterra y Francia).

La Conmebol intentará que se sumen otros 16 equipos más para la próxima edición, con la posibilidad de que se jueguen algunos partidos más en Sudamérica , ya que Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán sus partidos inaugurales en el continente.

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“La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”, aseguró Domínguez en su posteo en redes sociales.

Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo.



El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el… — Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2026

Por otro lado, el presidente de la confederación destacó que “el Centenario brinda una oportunidad histórica de creer en grande”, para que “la Copa del Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol”.