El Día del Amigo vino con festejo fraccionado y corrido hacia el fin de semana

Los bares de Rosario acusan el golpe de la final del Mundial perdida y de que el festejo cayera lunes. Esperan más movimiento entre el jueves y el domingo

El Día del Amigo, una de las fechas más esperadas del calendario gastronómico, llegó en medio de un clima emocional que llevó a muchos rosarinos a trasladar el festejo.

El Día del Amigo se celebró este lunes en Rosario con un escenario particular para bares y restaurantes. La fecha, una de las más esperadas del calendario gastronómico, llegó después de un Mundial que, según el sector, no terminó de favorecer a la actividad y en medio de un clima emocional que llevó a muchos rosarinos a trasladar el festejo hacia el fin de semana: esperan más movimiento entre jueves y domingo .

Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar) señalaron que el nivel de reservas para este lunes mostraba otra vez la perspectiva de una celebración que se viene dando de manera cada vez más fragmentada. La expectativa es que el Día del Amigo no quede concentrado exclusivamente en una jornada y que los encuentros se distribuyan entre distintos momentos de la semana y, especialmente, durante el fin de semana.

"Siempre uno espera que el día del festejo sea fuerte porque es un día muy esperado, pero obviamente que nos ocurre esta rareza por que se da después del partido perdido por Argentina. Lo que pasa es que todos los acontecimientos nos ponen de una manera distinta, y el Mundial no fue la mejor alianza para la gastronomía tampoco ", explicó Carlos Mellano, vicepresidente de Aehgar.

El dirigente sostuvo que la Copa del Mundo tuvo un impacto irregular en el rubro y recordó que durante el partido con Suiza, que fue un sábado a las 22, hubo establecimientos que directamente no abrieron porque no contaban con televisores para seguir los partidos. "Hubo parrillas tradicionales que tuvieron muy poca gente. Otros lugares emblemáticos no tuvieron rotación. Fue un desastre", señaló.

El panorama se completó este lunes con un contexto emocional particular después de la final, que también alteró el clima de consumo y celebración. "No hubo gran expectativa; el domingo fue un día complicado y bastante nulo para el sector. Ahora que terminó el Mundial, hay que recomponer las cuestiones emocionales y arrancar para seguir remando", planteó Mellano.

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Festejo fraccionado

En ese marco, el dirigente destacó que desde hace tiempo observan una tendencia a fraccionar los festejos. "No es que se terminan en el mismo día que cae", explicó. Según indicó, los encuentros pueden extenderse durante toda la semana y abarcar las distintas comidas, desde el desayuno y el almuerzo hasta la merienda (le tienen mucha fe a este formato) y la cena.

La posibilidad de trasladar parte de los festejos de jueves a domingo también aparece como una alternativa para bares y restaurantes. "El fin de semana hay propuestas ya instaladas y muchos van a trasladar el festejo para tener una oferta distinta y una demanda mayor desde jueves a domingo", explicó el vicepresidente de Aehgar.

De acuerdo con el relevamiento informal realizado por el sector, algunos grupos adelantaron el festejo al sábado pasado, mientras que otros establecimientos prepararon propuestas para extender la celebración durante todo el denominado "fin de semana del amigo" entre el 17 y el 20 de julio. Una modalidad para compensar, al menos parcialmente, el hecho de que este año el Día del Amigo cayó lunes.

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Encuentros espontáneos

Sin embargo, si bien se reportaron reservas sostenidas en algunos lugares, el escenario previo a la fecha no aparece marcado por una fuerte ola de demanda generalizada. Mellano reconoció que el movimiento se presenta con una celebración más dispersa y que la clave estará precisamente en el movimiento no planificado de los rosarinos. "Para mí va de la mano de lo espontáneo y con una demanda fraccionada", resumió.

Así, los bares y restaurantes de Rosario afrontaron un Día del Amigo diferente. La apuesta del sector está puesta en que los encuentros se multipliquen y que el movimiento espontáneo permita sostener una fecha que históricamente representa uno de los momentos fuertes del calendario gastronómico de la ciudad.