Quién fue Rubén Rada, el excombatiente que hizo de Malvinas una causa de toda una vida

Combatió en la Guerra de Malvinas con apenas 19 años y luego dedicó más de cuatro décadas a defender los derechos de los veteranos, mantener viva la memoria del conflicto y sostener el reclamo argentino por la soberanía de las islas

De soldado en Malvinas a líder de los excombatientes

La muerte de Rubén Rada , a los 63 años, deja un vacío difícil de llenar entre los excombatientes de Malvinas de Santa Fe y de todo el país . Para muchos fue mucho más que un veterano de guerra: fue el dirigente que logró unir a distintas organizaciones, impulsó el reconocimiento de quienes combatieron en 1982 y convirtió la causa Malvinas en una bandera permanente, mucho después de terminada la guerra.

Su fallecimiento motivó que el gobernador Maximiliano Pullaro decretara dos días de duelo en toda la provincia. El velatorio se realizó en la sede de la Gobernación, en Rosario, donde familiares, compañeros de armas y dirigentes políticos lo despidieron con honores.

Nacido en Rosario en 1962 , Rubén Rada tenía apenas 19 años cuando fue enviado a combatir en la Guerra de Malvinas.

Integró el Regimiento de Infantería 4 y, como tantos jóvenes conscriptos, vivió en primera persona uno de los episodios más trascendentes de la historia argentina reciente.

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Sin embargo, su compromiso con Malvinas no terminó el 14 de junio de 1982. Apenas regresó al continente comenzó a dar la batalla del reconocimiento de los veteranos y la defensa de la memoria de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

El dirigente que cambió a los veteranos de Santa Fe

A mediados de la década de 1990 asumió la presidencia del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Rosario.

Quienes compartieron ese proceso coinciden en que su llegada marcó un antes y un después. "Él llegó y ordenó todo. Era el líder que necesitábamos", recuerdan hoy sus compañeros.

Con el paso de los años se convirtió en presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Santa Fe, desde donde amplió su trabajo a nivel provincial y nacional.

También fue uno de los impulsores de la Confederación de Combatientes de Malvinas de Argentina, promoviendo la unidad entre las distintas organizaciones de veteranos y llevando el reclamo por la soberanía argentina a cada rincón del país.

"La memoria está intacta"

Durante décadas, Rada recorrió escuelas, universidades e instituciones para contar qué había ocurrido en las islas.

Estaba convencido de que la educación era la principal herramienta para evitar que Malvinas quedara relegada al olvido. "La lucha continúa y una parte muy importante de esa lucha es continuar el camino, sembrando. Somos personas que un día no vamos a estar más. La llama de la memoria la tiene que llevar adelante la educación argentina", afirmaba en una entrevista con La Capital en 2025.

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En esa misma conversación sostenía que el interés de las nuevas generaciones era una señal de esperanza. "Los pibes tienen sed de Malvinas. Preguntan, quieren saber. Ellos saben, no son tontos. Saben lo que es Malvinas", decía.

También proponía incorporar la historia de la guerra como un contenido permanente en los planes de estudio.

Una voz respetada dentro y fuera de Santa Fe

Con el paso de los años, Rada se transformó en uno de los referentes más escuchados cuando se hablaba de Malvinas.

Impulsó políticas de memoria, reparación y reconocimiento para los veteranos de guerra, participó de actos oficiales y sostuvo una intensa tarea solidaria junto a otros excombatientes.

El decreto de duelo firmado por el gobierno santafesino destaca precisamente esa trayectoria y señala que dedicó su vida "a la representación institucional de los Veteranos de Guerra, impulsando políticas de reconocimiento, memoria, reparación y defensa de los derechos de sus camaradas".

La última alegría

Sus últimos días estuvieron atravesados por un hecho que lo emocionó profundamente.

En plena disputa por el Mundial 2026, la selección argentina derrotó a Inglaterra en semifinales y, tras el partido, los jugadores desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

Sus compañeros recuerdan que Rada alcanzó a ver ese gesto y lo vivió como una enorme satisfacción.

Las Islas Malvinas se metieron en la polémica de la semifinal

"Se le demostró al mundo entero que hay un pueblo que sigue reclamando soberanía", contó el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Rosario, Claudino Chamorro, al recordar el mensaje que Rada les envió después de ese partido.

Para quienes compartieron décadas de militancia junto a él, aquella imagen resumía el trabajo de toda una vida: lograr que la causa Malvinas trascendiera a los veteranos y siguiera viva en las nuevas generaciones.

El legado de Rubén Rada

La despedida de Rubén Rada reunió en Rosario a excombatientes llegados desde distintos puntos del país. También participaron autoridades provinciales, municipales y dirigentes de distintos espacios políticos.

En medio de los abrazos y la emoción, muchos coincidían en una misma definición: había muerto un líder.

Un hombre que dedicó más de cuarenta años a mantener viva la memoria de Malvinas, a defender a sus compañeros y a sembrar una convicción que repetía cada vez que tenía oportunidad: que la causa Malvinas no pertenece solamente a quienes combatieron en 1982, sino a todo el pueblo argentino.

Ese, aseguran quienes lo conocieron, será su legado más perdurable.