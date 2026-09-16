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Trump podría reunirse con el primer ministro británico en medio de la tensión por el tema Malvinas

El eventual cónclave se produciría después de que el presidente de Estados Unidos pusiera en revisión la posición de Washington sobre la soberanía de las Islas Malvinas

16 de septiembre 2026 · 16:52hs
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Trump se reuniría con el primer ministro británico. 

Trump se reuniría con el primer ministro británico. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse la semana próxima en Nueva York con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El eventual encuentro será seguido de cerca por la Argentina debido al reciente giro de Washington respecto de su posición histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Burnham viajará a Nueva York para participar por primera vez como primer ministro en la Asamblea General de la ONU. Según medios británicos, ambos mandatarios tienen previsto mantener un encuentro al margen de las actividades de Naciones Unidas.

El contacto adquiere especial relevancia después de que Trump cuestionara públicamente la posición tradicional de Estados Unidos sobre Malvinas y planteara que Washington podría revisar su postura frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Días después, el mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica con Burnham, en el primer contacto directo conocido entre ambos desde aquellas declaraciones.

>>Leer más: Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una "conspiración enfermiza"

La posición de Estados Unidos sobre Malvinas

La eventual reunión tendrá como antecedente inmediato las declaraciones de Trump sobre el archipiélago. A comienzos de septiembre, el presidente estadounidense sugirió que podría reconsiderar el respaldo de Washington a la soberanía británica sobre las islas, una señal que abrió un nuevo escenario diplomático para Londres y Buenos Aires.

La Casa Blanca y el gobierno británico ya habían mantenido contactos posteriores a esas declaraciones. En una conversación telefónica entre Trump y Burnham, Downing Street indicó que Malvinas no había formado parte de la agenda informada públicamente y que los principales temas abordados fueron Ucrania, Medio Oriente y energía.

Para la Argentina, cualquier modificación de la postura estadounidense tiene relevancia diplomática porque Washington mantuvo históricamente una posición de respaldo al Reino Unido en la cuestión de soberanía, aunque también reconoció el reclamo argentino de resolver la disputa mediante negociaciones.

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