Día de la Seguridad Vial Infantil en Santa Fe: la importancia de cuidar a los más chicos

La Agencia Provincial de Seguridad Vial difundió estadísticas y recomendaciones para proteger a las infancias de los riegos viales durante los traslados en vehículos

Este sábado 26 de septiembre se celebra en la provincia de Santa Fe el Día de la Seguridad Vial Infantil , una fecha instituida formalmente por la ley provincial N° 13.994 con el propósito de enfocar la atención de la sociedad en la protección y el cuidado de los niños y niñas en los vehículos .

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) lleva adelante acciones continuas durante todo el año para promover pautas de movilidad segura para las infancias, concientizando a las familias y previniendo siniestros en la vía pública.

La problemática del riesgo vial en la niñez presenta un impacto global de enorme gravedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los años mueren aproximadamente 260 mil niños en todo el mundo como consecuencia de siniestros viales . En tanto, el organismo internacional advirtió que hasta 10 millones de niños sufren traumatismos no mortales anualmente a causa de estos hechos, de los cuales una proporción significativa padece alguna forma de discapacidad permanente.

En Argentina, la siniestralidad vial constituye la cuarta causa de fallecimiento, entre las causas externas, en niños de 0 a 4 años, y representa la principal causa de mortalidad en el segmento de 5 a 14 años .

De acuerdo con las mediciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 7 de cada 10 menores de edad que viajan en auto en el país no utilizan elementos de seguridad vial o los emplean de manera incorrecta.

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Este nivel de desprotección registra variaciones marcadas según la franja de edad analizada:

De 0 a 4 años: entre los ocupantes de autos, sólo el 46,4% se encuentra correctamente protegido mediante el uso de la silla de retención infantil (SRI) ubicada en posición trasera

De 5 a 10 años: apenas el 17,6% de los ocupantes de este rango de edad utiliza el cinturón de seguridad en los asientos traseros

De 11 a 17 años: sólo el 31,3% de los niños y adolescentes incluidos en este grupo utiliza el cinturón de seguridad

En el ámbito provincial, los datos oficiales del Observatorio Vial de Santa Fe reflejan la evolución de las cifras de mortalidad infantil en siniestros viales. En el año 2024, sobre un total de 369 personas fallecidas en siniestros viales en territorio santafesino, el 2,9% (10 personas) tenían entre 0 y 14 años. Por su parte, durante el año 2025, ese segmento etario representó el 1,7% del total de víctimas fatales, contabilizando 6 personas menores de 14 años fallecidas.

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Al evaluar estos indicadores, el director de Formación y Divulgación y Observatorio Vial de la APSV, Sebastián Kelman, subrayó la responsabilidad de los adultos en el cuidado de los menores durante la circulación urbana: “La seguridad vial de los niños y niñas es una prioridad, y los adultos somos los responsables de cuidarlos en sus traslados. Los protegemos de enfermedades o accidentes en el hogar, pero descuidamos su seguridad en la movilidad cotidiana al llevarlos en el asiento delantero o sin los sistemas de retención infantil adecuados. Debemos modificar esas prácticas y garantizar la protección de los más pequeños”.

Las infancias son más vulnerables

Debido a que su estructura física se encuentra en pleno proceso de desarrollo, los niños enfrentan riesgos significativos al momento de desplazarse por el espacio público. Por esta razón, la APSV enfatiza la importancia fundamental de educar a través del ejemplo de los adultos, enseñar de manera constante las buenas prácticas de tránsito y fomentar progresivamente la autonomía para consolidar una ciudadanía responsable y segura.

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Antes de cumplir los 7 años, los niños presentan dificultades para discernir qué conducta es la adecuada en la calle y de qué manera deben moverse para orientar su comportamiento ante el tráfico. Además, existen factores biológicos y perceptivos determinantes que condicionan su desenvolvimiento:

Campo visual reducido: la amplitud del campo visual de los niños se encuentra reducida casi un tercio en comparación con la capacidad visual de los adultos

Cálculo de velocidad y distancia: tienen dificultades manifiestas para medir con precisión las distancias y las velocidades a las que se desplazan los vehículos en la calle

Orientación espacial: no manejan aún con seguridad los conceptos de derecha e izquierda

Atención y noción de peligro: se distraen con facilidad ante cualquier estímulo del entorno, no poseen una conciencia plena del riesgo y cuentan con una menor base de conocimiento para interpretar la vía pública

Recomendaciones para la movilidad urbana

Frente a las particularidades del desarrollo infantil, la APSV promueve pautas concretas de prevención según el rol que asumen los chicos al transitar:

Los niños como pasajeros en autos

Los menores deben viajar siempre en la parte trasera del vehículo y con el SRI debidamente colocado hasta que alcancen 1,5 metro de estatura. El lugar más adecuado para instalar la silla es en la plaza central trasera o, en su defecto como segunda opción, detrás del asiento del acompañante.

Hasta los 4 años, el SRI debe instalarse obligatoriamente a contramarcha de la circulación. Respecto de la permanencia en las plazas posteriores, Kelman detalló: “Hasta los 10 años los niños van atrás con su SRI adecuado al peso, estatura y edad. Debemos recordar que la seguridad de los chicos en un vehículo es igual de importante que en otros aspectos de la vida cotidiana, así como los cuidamos de que no se enfermen o se golpeen, también debemos hacerlo cuando viajan”.

Como peatones

Al desplazarse a pie, los niños deben ir siempre acompañados por un adulto hasta que adquieran el conocimiento suficiente sobre las normas de tránsito. Durante la caminata, el adulto debe circular del lado de la calle y prestar especial atención a las entradas y salidas de vehículos en garajes o cocheras. Resulta indispensable enseñar a los menores a cruzar únicamente por las esquinas, respetar las indicaciones de los semáforos y mirar atentamente hacia ambos lados antes de pisar la calzada.

Como ciclistas

Para poder conducir una bicicleta por la vía pública, la normativa establece que los niños deben contar con al menos 12 años de edad, ya que por debajo de ese límite deben circular siempre acompañados por sus padres o tutores. Es obligatorio utilizar casco debidamente abrochado, luces delanteras y traseras, espejos retrovisores, prendas de vestir de colores claros para ser vistos a distancia y respetar todas las normas de tránsito vigentes.

En motos

En la provincia de Santa Fe, la recomendación oficial para viajar como acompañante en una moto fija la edad mínima en los 12 años. En los últimos años, el uso de la moto como medio de transporte cotidiano en las ciudades aumentó considerablemente. No obstante, la APSV recuerda que este tipo de vehículo está fabricado técnicamente para transportar únicamente a un conductor y a un solo acompañante. Por eso, si se va a trasladar a un niño mayor de 12 años, es requisito obligatorio que utilice un casco homologado, bien ajustado y correspondiente a su talle, así como también deberá alcanzar a apoyar firmemente los pies en los pedalines de la moto y viajar exclusivamente en el asiento trasero.

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Sistemas de Retención Infantil

Los Sistemas de Retención Infantil, conocidos habitualmente como sillitas, huevitos o butacas de seguridad, son dispositivos de ingeniería diseñados para transportar a bebés y niños dentro de un auto de manera segura. Su función principal consiste en sujetar adecuadamente al menor, absorber parte de la energía del impacto en caso de siniestro vial o frenada intempestiva, y evitar que el cuerpo sea proyectado dentro o fuera del habitáculo del vehículo.

Las reglas fundamentales para la elección e instalación del SRI incluyen: