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Qatar, con su pobreza a cuestas, sacó un conejo de la galera y se lo empató a Suiza

Los europeos fueron muy ampliamente superiores, pero fallaron en la definición. Los qataríes lograron su primer punto en un Mundial

13 de junio 2026 · 19:27hs
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Qatar, con su pobreza a cuestas, sacó un conejo de la galera y se lo empató a Suiza

Qatar, con su pobreza a cuestas, sacó un conejo de la galera y se lo empató a Suiza

Un monólogo de Suiza que debió ser triunfo, pero que terminó en empate frente a un Qatar que hasta el cuarto minuto de adición no había demostrado un mínimo de competitividad. Pero lo cierto es que ese cabezazo en el final le permitió sumar su primer punto en un Mundial. Hace cuatro años, cuando fueron locales, perdieron los tres que jugaron.

Un 1-1 injusto (por el Grupo B, en el Levi’s Stadium de Santa Clara) que debe servirle a Suiza como un tirón de orejas por no haber sabido trasladar al resultado la enorme diferencia que marcó en el juego.

Ese arranque con vértigo que propuso Qatar no fue un indicativo de lo que resultó el partido. Es que al minuto el conjunto qatarí lo tuvo en los pies de Junior Edmilson, pero el arquero Gregor Kobel le ganó el duelo. De ahí en más, prácticamente un monólogo de Suiza, que de a poco comenzó a hacer figura al arquero de Qatar.

La supremacía suiza

La supremacía suiza en el juego se tradujo en situaciones claras. Dan Ndoye metió un remate cruzado que Abunada alcanzó a tapar con la mano derecha. De inmediato, un remate desde el punto penal que se fue alto y minutos después la jugada en la que el arquero Abunada se llevó puesto a Remo Reuler. Claro penal que Breel Embolo cambió por gol para ponerle al marcador la justicia que el trámite exigía.

Eso no hizo que cambiara la tónica del partido. Es más, la misma se acentuó. Suiza potenció el control del balón, lo que obligó a Qatar a no romper el bloque defensivo con el que intentaba, al menos, mantenerse a un gol de distancia. Suiza lo tuvo otra vez en ese primer tiempo, pero Abunada volvió a hacer de las suyas. Recién en los minutos finales Qatar tuvo otra, nuevamente en los pies de Edmilson, pero el pie derecho de Kobel se lo impidió. La ida al descanso fue por la mínima porque Abunada alcanzó a poner la punta del pie derecho en el remate de Vargas y porque tras el zapatazo de remate de Aebischer apareció un pie salvador sobre la línea.

Pocas emociones y un empate inesperado

Lo que vino después no tuvo tantas emociones. Suiza hizo casi todo bien, pero hasta el área. Qatar todo mal, hasta ese minuto 49 del complemento, en el que Khoukhi marcó de cabeza. Impensado.

Pudo ser goleada, pero fue empate. A los suizos les habrá costado conciliar el sueño, los qataríes tampoco habrán podido creer cómo sacaron ese conejo de la galera.

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