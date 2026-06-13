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Rugby: antes de que lleguen sus Capibaras, Jockey Club se quedó con el clásico ante Duendes

Por la octava fecha del Torneo Regional de rugby, el verdiblanco cosechó una victoria que valió doble. También ganaron Universitario y GER

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

13 de junio 2026 · 19:57hs
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Jockey Club consiguió ante Duendes una victoria que valió doble: por los puntos y por lo anímico.

Jockey Club consiguió ante Duendes una victoria que valió doble: por los puntos y por lo anímico.

La octava fecha del Top 10 del Regional del Litoral de rugby, donde está en juego la Copa Banco Macro, regaló una jornada de alta intensidad, que tuvo en el clásico entre Jockey Club y Duendes su partido más destacado, donde el dueño de casa cosechó una importantísima victoria por 18-10 en un partido muy trabado.

En una tarde bien otoñal próxima al invierno, el calor se sintió solamente dentro de los campos de juego. Como sucede en este tipo de partidos, los antecedentes no cuentan, como tampoco la forma en que llegan a la cita. El verdiblanco dio un buen ejemplo de ello. Tras un inicio de torneo donde sembró más dudas que certezas y sintió las ausencias de sus "Capibaras", el equipo de Fisherton enderezó el camino y este sábado consiguió una victoria que lo posiciona de una manera distinta para el arranque de la segunda ronda.

El primer tiempo tuvo más corazón y dientes apretados que juego. Trabado en su máxima expresión, el primer parcial terminó 7-3 favorable a la visita, pero en el inicio del complemento, Jockey salió decidido a dar vuelta la historia y con un Alejo Pereyra Tauzi intratable, aprovechó un par de chances de las que dispuso, llegó al try y pasó al frente en el marcador. A partir de ahí, con el correr de los minutos, el juego se ausentó, el juego se hizo cerrado y todo se limitó a la lucha mientras el reloj seguía su curso. Sobre el final, Joaquín Fanjul, quien había anotado un penal en el primer tiempo y la conversión del segundo try del hooker, sumó nuevamente de a tres y le bajó el telón a la tarde.

De ganar cómodo a sufrir

Otro signo distintivo de la octava fecha fue que varios equipos terminaron los primeros tiempos ganando por una amplia ventaja y terminaron el partido pidiendo la hora debido a las remontadas de sus rivales de turno.

Por ejemplo Universitario ganaba tranquilo en su Quinta por 24-7 pero en una levantada en el complemento, Old Resian llegó a la igualdad 24-24 para meterle una cuota de suspenso a la definición. Parecía que el partido se le escapaba de las manos a los académicos, pero lograron cerrarlo y finalmente se impusieron por 31-24. Por la posición en la tabla, la importancia del triunfo era casi fundamental y aferrándose a eso más que a las emociones, Universitario pudo festejar.

Un caso similar se dio en Paraná donde Rowing empató con Santa Fe Rugby 29-29, en un partido donde los equipos dividieron el protagonismo. El primer parcial fue para el dueño de casa, que se fue al descanso ganando 29-0. Pareció cosa juzgada, pero el tricolor santafesino empezó a recortar distancias hasta equilibrar la balanza. No le alcanzó para darlo vuelta, pero sumó tres puntos que lo ubicaron en el segundo lugar de la tabla, desplazando a Duendes de ese lugar.

Rugby y más rugby

GER, en tanto, se trajo un importantísimo triunfo (y con bonus) de la capital provincial al imponerse a Crai 32-28. El mens sana y el Gitano jugaron a la vera de la autopista un partido entretenido, de marcador cambiante y muy parejo hasta el final, y que se lo llevó la visita por estar un poco más fino que su rival. Con este triunfo, el equipo auriazul quedó en una posición expectante en relación a los punteros, de hecho si hoy se jugaran las semifinales, entraría.

En Venado Tuerto, en tanto, se dio la lógica. En el choque de extremos, Estudiantes, el líder de la competencia, superó al Jockey Club de esa ciudad por 37-15 y se mantiene, por una semana más al tope de las posiciones.

Con estos resultados, las posiciones quedaron así: 1) Estudiantes, 31 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 27; 3) Duendes, 25; 4) GER, 25; 5) Crai, 24; 6) Jockey club Rosario, 19; 7) Rowing, 18; 8) Universitario, 17; 9) Old Resian, 13; 10) Jockey Club Venado Tuerto, 12.

La próxima fecha, la novena, que será la que ponga punto final a la primera parte de la ronda clasificatoria, se jugará el próximo 4 de julio debido a que los próximos fines de semana se vienen un par de ventanas: una por el Día de la Bandera y la otra por la disputa de la 4ª fecha del Torneo del Interior. En ella se medirán Jockey Club Rosario v. Universitario; Duendes v. Jockey Club Venado Tuerto; Estudiantes v. Crai; GER v. Rowing y Santa Fe Rugby v. Old Resian.

Segunda División del Regional del Litoral

En el torneo de Segunda División del TRL se jugó la 7ª fecha, en la que el líder Logaritmo no tuvo inconvenientes para superar a Tilcara 37-9 y estirar aún más la ventaja en la tabla de posiciones. Además, en el cruce de equipos rosarinos Provincial derrotó a Los Caranchos 39-29.

En los restantes encuentros los resultados fueron: Los Pampas 32, La Salle 27; Gimnasia de Pergamino 40, Cha Roga 15; Círculo Rafaelino 48, Alma Juniors 34 y Universitario Santa Fe 42, Regatas/Belgrano 13.

Posiciones: 1) Logaritmo, 34 puntos; 2) Círculo Rafaelino, 27; 3) Alma Juniors, Los Caranchos y Provincial, 26; 6) Universitario SF, 25; 7) Tilcara, 14; 8) Los Pampas, 12; 9) Regatas/Belgrano, 11; 10) La Salle, 9; 11) Gimnasia de Pergamino, 7 y 12) Cha Roga, 0.

Próxima fecha: 4/7: Universitario SF v. Provincial; Los Caranchos v. Círculo Rafaelino; Alma Juniors v. Logaritmo; Tilcara v. Gimnasia de Pergamino; Cha Roga v. Los Pampas y Regatas & Belgrano v. La Salle

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