Santa Fe acusa a la Nación de abandonar las rutas: "Quedaron a la deriva"

Es decir, primero deberían licitarse, adjudicarse, y luego poner en funcionamiento toda la maquinaria para las reparaciones, que no es en la mayoría de los casos solo tapar baches. La noticia no fue interpretada de la mejor manera por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico , quien hace meses encabeza las negociaciones para que la Nación se haga cargo de las rutas, las bachee o las ceda.

“La resolución tomada por el gobierno de Javier Milei de dar por terminado cualquier tipo de contrato para la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales es la estocada final para el malísimo estado en el que se encuentran las trazas”, expresó Enrico. Y agregó: “Estamos realmente muy sorprendidos, no esperábamos una medida así, jamás en la historia del país se tomó una decisión semejante”.

“Esto implica que los más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales quedan a la deriva, sin las reparaciones necesarias, sin mantenimiento, bacheo, iluminación ni corte de pasto. Es decir: al estado de rotura generalizado que tienen los caminos, se suma esta situación a futuro. Con esta medida, el gobierno nacional dice: a las rutas no las vamos a reparar”.

ruta 2.jpg El gobierno de Santa Fe pide por el mantenimiento de las rutas nacionales. Foto: Archivo / La Capital.

El recorte

Capoy fundamenta en la nota del 6 de marzo pasado que las “restricciones y limitaciones presupuestarias" derivan en una “significativa reducción en las disponibilidades de créditos presupuestarios para hacer frente a los compromisos contractuales de la repartición”.

Por otra parte, explica que el Poder Ejecutivo emitió dos decretos (N° 28/2025 y N° 97/2025) mediante los cuales se autoriza al llamado a licitación pública para la concesión de diversos tramos de rutas nacionales que tiene por objeto la rehabilitación, explotación de infraestructura vial y la prestación de servicios públicos mediante el cobro de peaje sin canon.

“En ese sentido, resulta necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en los tramos de rutas que han sido contemplados en los referidos decretos como también aquellos que hayan sido celebrados para ejecutar obras fuera de la red vial concesionada”. Es decir, se corre el Estado para que comience el modelo privado.

El gobierno lanzó un plan de privatización de las rutas administradas por la estatal Corredores Viales al argumentar que no hay plata y que el 45 por ciento de la totalidad de la traza que operaba estaba en un estado crítico y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica. De ese modo, si se concretan las privatizaciones de las trazas podrían llegar con una suba de peajes ya que no habrá más subsidios estatales, como existía hasta antes del gobierno libertario.

Pasado en limpio, el Estado se retira de las siguientes rutas nacionales en Santa Fe:

- Los 384 km de la Ruta Nacional 34 en Santa Fe, desde el Empalme de la A012 hasta el límite con Santiago del Estero. También los 15 km desde el empalme de Circunvalación de Rosario hasta la A012.

- 280 km de la Ruta Nacional N°19, desde su inicio en el Empalme de RN N° 11 en Santo Tomé hasta Río Primero, cerca de Córdoba capital. Es decir que todo el trayecto santafesino que cruza de este a oeste la provincia se quedará sin mantenimiento.

- 363 km de la Ruta Nacional N° 9, desde su inicio en Circunvalación hasta Pilar en las afueras de Córdoba capital. Es decir que todo el trayecto santafesino (pasa por Funes, Carcarañá, Cañada de Gómez y Amstrong) se quedará sin mantenimiento.

- Los 66 km completos de la A012, desde su inicio en la RN N°9 (autopista Rosario-Santa Fe, altura General Motors) hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 11, San Lorenzo sur.

- Los 30 km de Circunvalación A-008, desde avenida Belgrano hasta el puente Rosario-Victoria.

- 497 km de la Ruta 11, desde Nelson al norte de la ciudad de Santa Fe hasta Empalme RN N° 16 Resistencia (Chaco).

Las mencionadas corresponden al listado de rutas que administra Corredores Viales y que se publican en el decreto N° 97/2025 del 14 de febrero de 2025, que privatiza la empresa vial.

Por otro lado, quedaron los 60 km de la Ruta Nacional 174, desde el inicio del puente Rosario-Victoria hasta la ciudad entrerriana. Ese tramo fue elegido para ser licitado en la brevedad, incluso hubo audiencia pública, aunque no hay fecha cierta.

Maximiliano Pullaro reclamo Luis Caputo Javier Milei Santa Fe.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro le planteó al ministro de Economía, Luis Caputo, el traspaso de rutas nacionales a la jurisdicción provincial. Foto: @maxipullaro

Otras trazas

Por otro andarivel, corre el mantenimiento de las rutas nacionales N° 11 (Rosario-Santa Fe), N° 33 (A012-Sancti Spiritu) y N° 178 (Villa Eloisa-Armstrong), para las cuales Milei autorizó partidas extras del presupuesto y comenzaron en algunos trazos breves.

“Falta empezar esas obras, salvo algunos trabajos puntuales que se hacen, pero no se anularon ni cancelaron hasta el momento”, explicaron fuentes de Vialidad Nacional.

El reclamo de la provincia no cesa desde mediados del año pasado y no sólo los ministros de Obras Públicas o de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ni de Economía, Pablo Olivares, mencionan sino el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

"Esperamos que se haga responsable de las obras mas importantes. Pero pedimos algo más simple: que desmalecen, iluminen y tapen los pozos de las rutas nacionales y, si no, que las cedan a la provincia", dijo en Expoagro el gobernador.

El mandatario advirtió que "cuesta explicar a los vecinos de las rutas 11, 34, 33 o 168 (todas nacionales con tramos en la provincia) que no podemos intervenir, aunque a veces tienen dos metros de yuyos". Y sentenció: "Que las cedan para que podamos presentar un programa".

Enrico completó la idea: “No hay política de seguridad vial en el mundo que funcione con rutas abandonadas, y no hay país en el mundo que pueda mantener sus rutas sin inversión del estado. Si el gobierno nacional no sabe, no quiere o no puede reparar las rutas, que las ceda a las provincias para poder planificar un esquema de mantenimiento”.