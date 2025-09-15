San Lorenzo comienza a transitar el camino hacia la autonomía municipal

En el Convento San Carlos se celebró un encuentro convocado por el intendente Raimundo, que reunió a especialistas del derecho y secretarios del gabinete municipal con el objetivo de sentar las bases del proceso hacia la autonomía local

San Lorenzo dio este lunes el primer paso formal en su camino hacia la autonomía municipal . En la sede de la Asociación Sanmartiniana, ubicada en la planta alta del Convento San Carlos, se desarrolló un encuentro convocado por el intendente Leonardo Raimundo, que contó con la presencia de secretarios del gabinete local, especialistas en derecho y referentes de instituciones colegiadas.

Participaron los asesores jurídicos Sergio Más Varela y Norberto Martínez Delfa, junto a las doctoras Ariana Rearte, de la Asociación de Abogados, y Marina Martínez, del Colegio de Abogados. También lo hicieron el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el secretario de Coordinación, Alejandro Cabral; la secretaria de Hacienda, Belén Armida; el subsecretario de Legal y Técnica, Juan José Cairo; y el subsecretario de Gobierno, Alfredo Alberdi.

Durante la reunión se analizaron los distintos desafíos que implica el proceso, en sus dimensiones jurídicas, administrativas y tributarias, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución provincial, el viernes pasado.

Según se informó, el próximo paso será la presentación de un proyecto de ordenanza de reconocimiento a la reforma, en el que se propondrá la elección de convencionales constituyentes locales en las elecciones municipales de 2027.

En línea con lo expresado por las autoridades, se subrayó el carácter plural del proceso, que buscará integrar a actores del ámbito político, jurídico y social, con el propósito de avanzar hacia la plena autonomía de la ciudad con el mayor consenso posible.

Según se estima, el proceso institucional demandará dos años. En 2027 se elegirán convencionales constituyentes locales, quienes redactarán la Carta Orgánica de San Lorenzo: una “mini constitución” local que fijará tributos, funciones de gobierno, mecanismos de participación ciudadana y la posibilidad de articular políticas conjuntas con otras localidades.

El último viernes 12 de septiembre, en la capital provincial, se juró la nueva Constitución que regirá de ahora en más la vida de los santafesinos.