La Capital | Ovación | Central

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

El 9 canalla sufrió una ruptura parcial de ligamentos en la clavícula derecha ante Boca, que no demandaría cirugía. Ariel Holan lo pierde por algunos partidos.

15 de septiembre 2025 · 18:49hs
Alejo Veliz se toma la cabeza en el banco de suplentes de Central. Se lesionó apenas empezó el partido con Boca pero Ariel Holan lo cambió al final del primer tiempo.

Sebastián Suárez Meccia

Alejo Veliz se toma la cabeza en el banco de suplentes de Central. Se lesionó apenas empezó el partido con Boca pero Ariel Holan lo cambió al final del primer tiempo.

Había preocupación en Central luego del empate con Boca y lo estudios confirmaron una lesión en el hombro derecho de Alejo Veliz. Pero pese a que Ariel Holan lo perderá algunos partidos, y aunque el club no lo confirmó, el 9 auriazul zafaría de la cirugía.

El informe que dio el cuerpo médico de Central fue muy escueto: "Lesión acromioclavicular del hombro derecho grado 2". No habla de plazos, ni de si requiere operación, menos de los detalles de este tipo de lesiones. Pero por las averiguaciones que hizo Ovación, no requieren de cirugía.

Básicamente, el grado 2 de la lesión acromioclavicular descripta en el parte habla de una ruptura parcial de los ligamentos que sostienen la articulación que está entre el hueso de la clavícula y el del hombro, llamada precisamente acromioclavicular.

>>Leer más: Alejo Veliz aguantó hasta donde pudo

En principio, no es una ruptura grave que sí requeriría de una intervención quirúrgica para reparar los ligamentos y puede curarse con un tratamiento conservador. Seguramente Veliz deberá usar cabestrillo unos días para reducir el movimiento y la inflamación, dar tiempo a la curación ligamentaria y después pasar a la fase de rehabilitación de la zona.

Cómo fue la lesión de Alejo Veliz

Todo ocurrió cuando no se había jugado ni un minuto de partido. De un lateral largo de Emanuel Coronel por derecha, en zona defensiva, Veliz fue a buscarla en campo contrario, pero Ayrton Costa lo hizo girar, cayó sobre el hombro derecho y encima el zaguero xeneize también se le vino encima.

A Veliz lo atendieron unos minutos adentro y luego afuera de la cancha, tras lo cual volvió al campo. Intentó mucho, pero quedó claro que no podía ir al choque ni disputar arriba un balón cuál es su característica, así que a los 41 minutos entró Enzo Copetti.

El 9 se fue del Gigante con una cabestrillo en el hombro derecho, pese a lo cual accedió a las fotos que le pedían los hinchas en el estacionamiento. Recién este lunes se hizo todo los estudios y por la tarde Central emitió el parte médico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1967687253456720024&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El cabestrillo sobre el hombro derecho de Alejo Veliz. Así tuvo que irse del Gigante de Arroyito tras la lesión antes del minuto en Central 1, Boca 1.

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Explotó Fideo, explotó el Gigante. Ángel Di María acaba de marcar el empate de Central, cinco minutos después del gol de Boca.

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Ariel Holan saluda a su colega Miguel Ángel Russo antes de que comience el partido entre Central y Boca.

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Los once que saltaron al césped del Gigante de Arroyito para el trascendental partido ante Boca. El destacado, Ángel Di María.

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo último

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

Daniel Escalante, intendente de Roldán, superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Ovación
Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Policiales
Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

La Ciudad
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera