Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por la lesión en la clavícula

El 9 canalla sufrió una ruptura parcial de ligamentos en la clavícula derecha ante Boca, que no demandaría cirugía. Ariel Holan lo pierde por algunos partidos.

Alejo Veliz se toma la cabeza en el banco de suplentes de Central. Se lesionó apenas empezó el partido con Boca pero Ariel Holan lo cambió al final del primer tiempo.

Había preocupación en Central luego del empate con Boca y lo estudios confirmaron una lesión en el hombro derecho de Alejo Veliz . Pero pese a que Ariel Holan lo perderá algunos partidos, y aunque el club no lo confirmó, el 9 auriazul zafaría de la cirugía.

El informe que dio el cuerpo médico de Central fue muy escueto: "Lesión acromioclavicular del hombro derecho grado 2". No habla de plazos, ni de si requiere operación, menos de los detalles de este tipo de lesiones. Pero por las averiguaciones que hizo Ovación, no requieren de cirugía.

Básicamente, el grado 2 de la lesión acromioclavicular descripta en el parte habla de una ruptura parcial de los ligamentos que sostienen la articulación que está entre el hueso de la clavícula y el del hombro, llamada precisamente acromioclavicular.

En principio, no es una ruptura grave que sí requeriría de una intervención quirúrgica para reparar los ligamentos y puede curarse con un tratamiento conservador. Seguramente Veliz deberá usar cabestrillo unos días para reducir el movimiento y la inflamación, dar tiempo a la curación ligamentaria y después pasar a la fase de rehabilitación de la zona.

Cómo fue la lesión de Alejo Veliz

Todo ocurrió cuando no se había jugado ni un minuto de partido. De un lateral largo de Emanuel Coronel por derecha, en zona defensiva, Veliz fue a buscarla en campo contrario, pero Ayrton Costa lo hizo girar, cayó sobre el hombro derecho y encima el zaguero xeneize también se le vino encima.

A Veliz lo atendieron unos minutos adentro y luego afuera de la cancha, tras lo cual volvió al campo. Intentó mucho, pero quedó claro que no podía ir al choque ni disputar arriba un balón cuál es su característica, así que a los 41 minutos entró Enzo Copetti.

El 9 se fue del Gigante con una cabestrillo en el hombro derecho, pese a lo cual accedió a las fotos que le pedían los hinchas en el estacionamiento. Recién este lunes se hizo todo los estudios y por la tarde Central emitió el parte médico.