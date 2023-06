Sacnun: "Si no se revisa el acuerdo con el FMI, no habrá desarrollo económico"

Para María de los Angeles Sacnun, ex senadora nacional por Santa Fe y referente del Instituto Patria en la provincia, si la Argentina no reformula el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo no se podrán afrontar los futuros vencimientos de la deuda sino que también no habrá un desarrollo que permita el crecimiento económico y la generación de empleo. “Hay que revisar ese acuerdo y ese debate estructural hay que darlo en el Congreso”, advirtió la actual integrante del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice).