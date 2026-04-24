Dante Gebel y su gira por medios: en contra del matrimonio igualitario y con cuestionamientos para Milei

El pastor evangélico comenzó a testear una posible carrera presidencial a través de un intenso raid mediático. Las definiciones que quedaron

“En 2023 hubiera votado a Milei, pero hoy no”, aseguró Dante Gebel durante su gira por medios de comunicación porteños. Desde su llegada a Argentina este martes (vive en Estados Unidos), el pastor evangélico realizó varias entrevistas, en lo que parece un testeo de una posible carrera presidencial . Además de algunos cuestionamientos al presidente, Gebel dejó varias definiciones, como su posición sobre el matrimonio igualitario.

"Si sos cristiano te tenés que remitir a la Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer y a partir de ahí creó una base de mandamientos que hay que seguir . Yo no puedo tener mi propia interpretación", afirmó Gebel tras ser consultado sobre su postura respecto del matrimonio igualitario, en una entrevista con Urbana Play.

"Al Papa Francisco le preguntaron por la homosexualidad o el matrimonio igualitario y dijo que él no es quien para juzgar a nadie . Si me llevás al fondo y me preguntás qué dice la Biblia, no la puedo adaptar para ser cool y quedar bien", siguió el pastor evangélico, cuyo nombre comenzó a sonar como presidenciable.

¿ESTÁS DE ACUERDO CON EL MATRIMONIO IGUALITARIO? "COMO DANTE, NO", respondió DANTE GEBEL ante la pregunta de Andy Kusnetzoff. "Si sos cristiano te tenés que remitir a la Biblia. Dios creó al hombre y a la mujer y a partir de ahí creó una base de mandamientos que hay que… pic.twitter.com/cbKNFfGrOx

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Además de pasar por los estudios de Urbana Play, Gebel también fue entrevistado por Infobae, el streming Gelatina y por Luis Novaresio en su ciclo de A24, entre otros medios de alcance nacional.

Los cuestionamientos a Milei

“El que tiene que llenar la heladera todos los días no te puede esperar”, expresó Gebel este viernes en el ciclo de streaming Infobae al Mediodía, sobre el plan económico del oficialismo.

Además, cuestionó directamente el discurso de Milei, que suele estar basado en datos económicos y estadísticas. "Al tercer dato económico que da me perdí", y agregó: "A lo mejor derrama la macro y todo lo que está haciendo cae en la micro y nos salvamos todos. A lo mejor eso, y uno dice: chapeau, yo era el ignorante que no lo entendía".

En esa línea, Gebel aclaro que si bien en 2023 no votó porque no se encontraba en Argentina, hubiera elegido a Javier Milei. "Al otro ya lo conocía", expresó el pastor evangélico, refiriéndose a Sergio Massa. No obstante, aseguró que hoy no elegiría al libertario.

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“Creo en la industrialización, en que mi papá y mi mamá puedan trabajar dignamente, en que no tengan que mirar el precio para ver si van a comer carne”, sostuvo Gebel.

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Gebel niega ser candidato

A pesar del raid mediático, el pastor evangélico, que reside en California, por el momento niega ser candidato a presidente en 2027. "No quiero gobernar. Lo he dicho en todas partes. Se me trata como un candidato, se me ataca como a un candidato. Gastan energías, bots, trolls, en alguien que deberían ningunear", aseguró Gebel en el piso de Infobae.

"Si me arman un gran equipo con los mejores, honestos y capacitados, yo formo equipos de todos los tamaños y gestiono”, sumó Gebel. "Si la gente buena, cuando hablo de bondad hablo de integridad, tiene capacidad y se forma un equipo, ¿por qué no presentar en un país democrático una alternativa más y dejar de subestimar a la gente? Que la gente decida. Es un canalla, es un fantoche o es un buen candidato. Eso debería ser la democracia", agregó.

Además, Gebel expresó que desea que en las próximas elecciones presidenciales haya "cinco o seis candidatos": "Que tengamos para elegir, que no sea como el avión, pollo o pasta. Y uno dice: «¿Qué es lo que me cae menos peor?»".

La agenda política de Gebel

El primer encuentro público de Gebel fue en la provincia de Buenos Aires con sus armadores y sostenes de su círculo de máxima confianza: el sindicalista del PJ Juan Pablo Brey (secretario General de Aeronavegantes) y el exlibertario Eugenio Casielles, legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza con Ramiro Marra.

Ambos dirigentes vienen trabajando en la construcción de la candidatura del pastor desde el año pasado con el espacio Consolidación Argentina. Y ya se reunieron en marzo en Madrid (España) con Gebel y le ofrecieron un crítico diagnóstico de la situación social del país bajo la gestión de Javier Milei.

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Ese cónclave tuvo lugar antes que Gebel continuara la gira de su show “Presidante” en Suiza. Hasta ese momento, el pastor se limitaba a dar su visto bueno a la distancia, desde su casa en Anaheim, y dejaba hacer.

También mantendrá reuniones con empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores con vistas a probables acuerdos.

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que llena estadios

En el último tiempo, el nombre del pastor evangélico Dante Gebel se instaló en las redes sociales. Nacido hace 57 años en San Martín, provincia de Buenos Aires, se convirtió en una estrella del mundo pentecostal estadounidense. En aquel país llegó a fundar y dirigir su propia iglesia-estadio: River Church, que está ubicada en Anaheim, California, y cuenta con una capacidad de 4.800 personas. Ahora, Gebel comienza a sonar como un presidenciable para el 2027.

Gebel es multifacético: pastor evangélico que llena estadios, conferencista en distintas ciudades del mundo y hasta conductor de TV. Hace un tiempo estrenó su late night show “La divina noche”. Su último entrevistado fue el actor Luis Brandoni.

“Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión”, se presenta Gebel en su cuenta de X. Allí cosecha más de 160.000 seguidores, mientras que en Instagram supera los 2 millones de followers. En 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami.

En cuanto a su historia personal, Gebel tuvo su salto a la fama en la década de los 90, cuando organizaba los “Superclásicos de la Juventud”, eventos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.

Además, es íntimo amigo del conductor de TV y radio Mario Pergolini. Pero la relación entre el ex CQC y el pastor evangélico no se limita a una amistad: Pergolini es su socio comercial en la producción de su programa televisivo y sus shows en teatros.