Sorpresivo rechazo del Senado al proyecto de Ficha Limpia

En un final sorpresivo, el Senado rechazó en la noche de este miércoles el proyecto de Ficha Limpia, provocando un cimbronazo político en el oficialismo y sus aliados. Hubo 36 votos a favor y 35 rechazos, por lo que no llegó a la mayoría simple y faltó un solo voto para que tuviera que desempatar la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El cambio de postura de dos senadores del Frente Renovador misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, trastocó la victoria libertaria.

Baldazo de agua fría

El resultado cayó como un baldazo de agua fría en varios actores que componen el círculo de los “dialoguistas”. Quizás el gesto más notorio de eso fue la cara de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Lo cierto es que en el inicio del poroteo por Ficha Limpia, allá por mediados de febrero, ambos senadores misioneros estaban bajo la lupa. Sin embargo, la pelea por la campaña en las elecciones porteñas entre el gobierno y el PRO, más los zigzagueantes Natalia Gadano y José María Carambia, se llevaron la marca y las luces de la discusión.

En la previa, algunos trascendidos apuntaban que el proyecto no era prioridad de Casa Rosada y no se descartaban cambios de posturas de último momento. Se especuló, en ese marco, con la alternativa de que algún senador —en representación de su gobernador y con previo acuerdo con el Ejecutivo— introduzca alguna modificación al texto para que este vuelva a la Cámara Diputados y así dilatar su sanción definitiva. Sin embargo, el proyecto no consiguió los votos necesarios y se cayó.

El extenso debate estuvo cruzado por las denuncias de los senadores de Unión por la Patria (UP), para quienes la iniciativa tiene como única finalidad “proscribir” a Cristina Kirchner, que desde el año pasado tiene una condena a seis años de prisión por la Vialidad.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero último luego de dos intentos frustrados y modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral, entre otras leyes. El plazo del impedimento para quienes queden alcanzados por la ley será igual al plazo de la condena y se contará desde el momento de la sentencia.

2025-05-07 senado ficha limpia.jpg

Algo similar ocurrió en el Senado, en donde el oficialismo, por directivas del gobierno, postergó en dos oportunidades el tratamiento de la iniciativa. Pero al final, la apertura de la sesión se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques provinciales y aliados del gobierno nacional. UP, que se opuso de plano a la norma, entró una vez que la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la reunión.

La nómina de delitos incluye el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales, y toda violación de las leyes que de manera dolosa conlleve enriquecimiento en el ejercicio de una función pública.

“Esto concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre lo que es la política en la Argentina”, afirmó la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, quien destacó que con su sanción se “busca impedir el acceso a un cargo para tener fueros e impunidad”.

La única oposición a la iniciativa tuvo como epicentro el bloque de UP, cuyos senadores hicieron hincapié en que la norma lo único tiene por finalidad sacar a Cristina Kirchner del escenario electoral a nivel nacional.