Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

La diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe salió a respaldar a la secretaria General de la Presidencia

13 de septiembre 2025 · 15:43hs
La diputada nacional Romina Diez respaldó públicamente a la secretaria General de la Presidencia

La diputada nacional Romina Diez respaldó públicamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“En esta provincia bancamos fuerte a Karina. Es la única que va a poder cambiar para siempre a la Argentina”, afirmó la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza, LLA), quien mostró su respaldo para con la secretaria General de la Presidencia.

La diputada sostuvo que los gobernadores apuntan contra ella porque "fue quien logró que La Libertad Avanza se transformara en un partido político presente en todo el país. Es quien está terminando con la casta en cada provincia”.

Además, la legisladora de LLA señaló que el rol que le encomendó el presidente Javier Milei a su hermana "es central para el proyecto político".

“Nuestro presidente le dio la responsabilidad de llevar La Libertad Avanza a cada rincón del país. Hoy podemos competir en cualquier distrito gracias a Karina y eso la convirtió en una amenaza para los gobernadores, que hoy son la cara más clara del establishment político. Por eso buscan destruirla", concluyó.

