Nuevo bloque de tres diputados provinciales que tomaron distancia de Granata

Brouwer, Paredes y Porfiri conformaron Unite por Santa Fe y dejan la puerta abierta a otros integrantes de la Cámara baja

El nuevo bloque de diputados en la Cámara baja de la Legislatura de Santa Fe.

Los diputados provinciales Beatriz Brouwer, Omar Paredes y Edgardo Porfiri anunciaron la conformación del interbloque Unite por Santa Fe , un nuevo espacio legislativo que tiene como propósito “fortalecer el trabajo parlamentario, promover el diálogo institucional y contribuir al ejercicio pleno de la democracia”.

El bloque nace como resultado de la decisión de los legisladores, que se separaron de la bancada que conduce Amalia Granata en los últimos meses , de reencontrarse en el mismo ámbito de trabajo, retomando las coincidencias políticas que los unió en sus inicios, con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar en políticas públicas de desarrollo y bienestar para los santafesinos.

“Este nuevo espacio representa la voluntad de construir desde el diálogo, el respeto y la pluralidad. Queremos aportar una mirada propositiva y responsable a la labor legislativa, buscando siempre lo mejor para la provincia”, expresó Brouwer.

En un comunicado conjunto, los diputados destacaron que Unite por Santa Fe busca integrar a otros legisladores que compartan los valores de transparencia, responsabilidad institucional y compromiso con las demandas ciudadanas, fortaleciendo de ese modo el funcionamiento del Poder Legislativo.

La creación del nuevo interbloque se registra en un contexto de reordenamiento natural del mapa parlamentario y refleja la decisión de sus integrantes de potenciar la cooperación y el equilibrio político dentro de la Cámara de Diputados provincial.

“Nuestra tarea será acompañar las transformaciones que necesita Santa Fe, con autonomía, diálogo y una vocación democrática que garantice la gobernabilidad y la representación de todos los sectores”, coincidieron los legisladores.

Con esta nueva etapa, Brouwer (presidenta del partido Unite), Paredes y Porfiri ratifican su “compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el trabajo legislativo al servicio de la ciudadanía santafesina”.