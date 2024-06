Reforma previsional: Maximiliano Pullaro aseguró que "se busca salvar la Caja de Jubilaciones"

“Lo que hacemos nosotros es salvar a la Caja de Jubilaciones de la provincia. No estamos haciendo otra cosa que eso. Cuando alguna institución tiene un déficit de estas caracteríticas ya hemos visto lo que sucedió en diferentes momentos en el país. Hoy el déficit de la Caja es de este mes será del orden de los 40 mil millones de pesos”, afirmó Pullaro.

“Ese es el déficit mensual que tiene la Caja de Jubilaciones. Nosotros queremos cuidar la Caja y los derechos de las personas pasivas y de las activas, pero también le hablo a una persona que entró a trabajar en el Estado: claramente en pocos años va a cambiar si no cambiamos el tema ahora”, agregó.

Y en ese sentido, el gobernador se preguntó: “Por qué un empleado común o un kiosquero de Rafaela, pagando sus impuestos tiene que sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Desde ese lugar decimos que hay que sincerar los números porque el Estado no puede seguir dejando de hacer cosas para financiar las pérdidas de la Caja”.

pullarocentro.jpg Maximiliano Pullaro, en carácter de presidente de la Región Centro, participó junto al gobernador cordobés Martín Llaryora de una encuentro de la mesa de seguridad.

“Hay que poner los números sobre la mesa y esperamos que los legisladores los puedan discutir. Llevaremos nuestra propuesta y los legisladores evaluarán si es la mejor, si se puede cambiar o si no hay que hacer nada. Yo me someto a lo que diga la Legislatura, pero quiero ser claro: queremos salvar la Caja de Jubilaciones, y para esdo hay que ordenar los números”, subrayó el mandatario santafesino.

Ley Bases: "Esta versión le vendría bien a Santa Fe"

En otro orden, Pullaro también fue consultado sobre las repercusiones de la visita del presidente Javier Milei por el Día de la Bandera y sobre cómo veía el tratamiento de la llamada Ley Bases, que ahora pasará a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nacional.

”Se ha avanzado con la ley bases. Ahora es una diferente a la que presentó el gobierno nacional en sus primeros días de gestión. Se encontró mucho equilibrio institucional. No es la misma ley que vino en los primero días del gobierno de Milei. A esa primera versión de la ley Bases nos opusimos, porque afectaba a la producción, imponía retenciones al campo, golpeaba a la industria del biodiesel. Y vamos a defender siempre a nuestro sistema productivo, porque que trae divisas al país. Hoy es una ley distinta, que tiene normas que le vendrían bien a Santa Fe”.

No obstante, Pullaro aclaró que hay posturas del gobierno nacional que afectan gravemente a las provincias. “En ese sentido, nada ha cambiado, los subdisidios al transporte se cortaron y no volvieron; las partidas de alimentos y medicamentos no están llegando; el Fondo de Incentivo Docente también dejó de llegar. El esfuerzo lo estamos haciendo las provincias con muchos recortes”.

Maximiliano Pullaro Día de la Bandera.jpg El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le reclamó al presidente Javier Milei "federalismo" para el desarrollo del interior.

“Son momentos difíciles para administrar, pero se puede demostrar que el Estado es eficiente y desde ese lugar salir adelante”, agregó el mandatario santafesino.

Con relación a las obras públicas que Nación llevaba adelante en Santa Fe, destacó: “Había 290 obras que ejecutaba el gobierno nacional de Alberto Fernández. Milei dijo que no iba a continuar con la inmensa mayoría de esas obras. Hay 10 ó 15 importantes que se están discutiendo. Las otras las terminarían provincia o los municipios”.