Reclamo de trabajadores de Electrolux

Los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Electrolux protagonizaron ayer una jornada de "resistencia" frente a las instalaciones de la planta, en repudio por el despido de 21 trabajadores, que consistió en una "choripaneada" de la que participaron organizaciones sociales y políticas.

Los trabajadores despedidos _que el lunes se encontraron con la noticia cuando se les impidió el ingreso a la fábrica de Batlle y Ordoñez al 3400_ cuestionaron el acuerdo entre el gremio (UOM) y la empresa para que no haya más cesantías, que se formalizará hoy en una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial. "Se firma un acuerdo donde se avala que desde el día lunes hasta final de año no se despidan a más compañeros, pero el tema es que los que quedamos al margen de ese acuerdo somos casi 100 despedidos que desde principios de año estamos en la calle", cuestionó Lucas, uno de los cesanteados. También aseguró que van a sostener la medida con una carpa frente a la planta "porque no podemos irnos así, tenemos familia y queremos volver a trabajar", dijo el trabajador durante la jornada del 1º de mayo, donde conmemoraron un singular Día del Trabajador peleando por sus fuentes de trabajo.

Ayer, en el lugar de la protesta se presentó la Polícía de Investigaciones (PDI) y labró un acta porque los trabajadores impedían el ingreso de camiones a la planta.

Frente a esto, hoy los operarios se manifestarán en la puerta del Ministerio de Trabajo provincial durante la audiencia.