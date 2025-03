Reclaman la renuncia de Manuel Adorni: "No puede hacer campaña desde la Casa Rosada"

En ese sentido, apuntó que “la Argentina y la ciudad de Buenos Aires necesitan comportamientos éticos. No pueden repetir las conductas que critican”. Y cerró el tuit de la misma manera que lo hace Adorni: con la palabra “Fin”.

ADORNI RENUNCIÁ



La @ccari_ok le exige a @madorni que renuncie.



Paula Oliveto, candidata a diputada de la ciudad por la Coalición Cívica le exige a Manuel Adorni que renuncie a su cargo de vocero presidencial, en el momento en que acepte la candidatura para las elecciones del… — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) March 28, 2025

La Libertad Avanza en territorio PRO

El nombre de Adorni empezó a sonar con fuerza desde que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el desdoblamiento de las elecciones en Caba.

El gobierno nacional pretende derrotar al PRO en el distrito que gobierna hace 18 años, como escala previa a ganar las elecciones para jefe de gobierno, en 2027.

El propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problema en competir si el presidente se lo pedía. “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había afirmado.

Lo cierto es que el gobierno manda al frente de batalla a una de sus figuras. Desde sus conferencias de prensa habituales en Casa Rosada, Adorni es una de las principales voces del oficialismo sobre los distintos temas de la agenda pública.

Manuel Adorni y Ramiro Marra

En una elección con nombres pesados, Adorni competirá en el mismo espectro con Ramiro Marra, un libertario de la primera hora pero que fue expulsado del espacio por Karina Milei. La secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario es la jefa del armado.

Participarán también la diputada nacional Silvia Lospennato, por Buenos Aires Primero (que tiene como socio principal al PRO), el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, por Volvamos Buenos Aires, y el diputado nacional Leandro Santoro (de origen radical pero ligado al peronismo), por Es Ahora Buenos Aires.

Además, serán de la partida la expresidenta de la Fuba Lucille Levy, por Evolución, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, por un sector disidente del peronismo llamado Seamos Buenos Aires, Alejandro Kim, por el espacio morenista Principios y Valores, y la diputada nacional Vanina Biasi, por el Frente de Izquierda, entre otros candidatos.