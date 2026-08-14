Carrió criticó con dureza el acercamiento que exploran La Libertad Avanza y el PRO

La líder de la Coalición Cívica vinculó las tratativas entre ambas fuerzas con "intereses económicos poderosos" y cargó contra Macri: "Quiere ser muy rico de nuevo"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió , criticó con dureza el acercamiento que comenzaron a explorar La Libertad Avanza (LLA) y el PRO . En ese sentido, vinculó la reunión que dirigentes de ambos espacios mantuvieron este jueves en la Casa Rosada con la existencia de intereses económicos detrás de la negociación electoral para 2027 .

Carrió sentó posición frente al encuentro que encabezó el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli , y que tuvo como objetivo constituir una mesa de diálogo entre el oficialismo y el partido que conduce Mauricio Macri .

El cónclave tuvo lugar luego del contacto entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y el exmandatario, que desembocó en una nueva etapa de conversaciones entre ambas fuerzas políticas.

Según Carrió, el acercamiento entre LLA y el PRO no obedece solamente a una estrategia electoral sino que “hay intereses económicos muy poderosos” en juego.

En ese sentido, apuntó al empresario Nicolás Caputo, al que definió como “un actor central del sistema político que también rigió Juntos por el Cambio (JxC)”, la alianza que la Coalición Cívica integró junto al PRO y la Unión Cívica Radical (UCR

Lilita lanzó, de ese modo, una crítica al entramado de relaciones empresariales y políticas que, a su entender, reaparece detrás de las conversaciones entre libertarios y macristas. Y vinculó el contacto entre la hermana de Javier Milei y el fundador del PRO con esos intereses.

“Es por eso que Macri se apresta a ir rápidamente a hablar con Karina”, aseveró, para luego afirmar que “hay momentos en que Nicky (Caputo) maneja al propio expresidente”.

El objetivo de Macri

Pero Carrió fue más allá al marcar el objetivo personal que atribuye al expresidente. “Macri quiere ser muy rico de nuevo”, descerrajó respecto del papel que, a su criterio, el exmandatario aspira a ocupar en la nueva fase de tratativas entre el PRO y LLA.

La líder de la CC también objetó el rol de está desempeñando Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla en Diputados de la Nación, en las negociaciones con los libertarios.

El legislador es uno de los principales interlocutores del PRO con la Casa Rosada y participó del reciente cónclave con Santilli.

Pero Carrió advirtió que Ritondo tiene una representación que excede a la fuerza que integra. Y fundamentó: “Expresa, por una parte, al PRO y por otra a una asociación ilícita de carácter transversal que une a todos los partidos”.

La exdiputada nacional también se despachó con críticas ligadas a su experiencia dentro de Juntos por el Cambio. Al respecto, rememoró sus enfrentamientos con distintos sectores que integraron esa coalición y dijo que fue objeto de “operaciones políticas” durante el gobierno de Macri.

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“Fui muy perseguida por mi propio gobierno con operaciones terribles, sobre todo a través de Ritondo, de Rogelio Frigerio (exministro del Interior nacional y actual gobernador de Entre Ríos)”, enfatizó.

De ese modo, Carrió intentó despegarse de aquellos dirigentes macristas que hoy fogonean la negociación con el gobierno libertario.

“Tuve que hacer una alianza obligada por una sociedad. Tenía claro que la continuidad del kirchnerismo nos convertía en Venezuela”, recordó, para luego hablar del impacto personal que significó esa decisión: “Me costó seis meses de llanto”.

En esa línea, Carrió también reivindicó el modo en que actuó durante la alianza con Macri y aclaró que mantuvo una posición crítica incluso mientras era parte de la coalición.