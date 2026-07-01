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Central: en las dos primeras semanas de trabajo el acento estará puesto en lo físico

Las pruebas futbolísticas llegarán en el final de una pretemporada que no será extensa para el Canalla, que debutará ante el campeón Belgrano

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

1 de julio 2026 · 18:19hs
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Ángel Di María buscará su mejor forma física en esta pretemporada. El capitán le apunta a la Libertadores.

Prensa CARC

Ángel Di María buscará su mejor forma física en esta pretemporada. El capitán le apunta a la Libertadores.

La pretemporada ya es presente en Central y el diagrama de la misma tiene dos ciclos bien definidos. El primero con el que se cumplirá tiene que ver con la parte física, que es sobre la cual el cuerpo técnico tiene pensado hacer hincapié al menos en las dos primeras semanas de trabajo.

Hace apenas tres días que el plantel canalla se reencontró en el predio de Arroyo Seco después de lo que fue aquella despedida del primer semestre con la eliminación en Copa Argentina a manos de Estudiantes.

La idea del cuerpo técnico que comanda Jorge Almirón es que al menos durante las dos primeras semanas el acento se ponga en la base física. Por supuesto que hay muchos trabajos con pelota, pero lo que prima hoy es la parte aeróbica y de resistencia.

Por eso, hasta este domingo y durante la próxima semana los futbolistas serán exigidos al máximo desde lo físico para después sí incursionar en lo que tiene que ver con las pruebas futbolísticas, que tendrían al menos un par de partidos amistosos.

>>Leer más: "Hay Ángel para rato": Di María renovó su contrato con Central

El volante central Franco Ibarra fue uno de los más regulares del Canalla en el primer semestre del año.

El volante central Franco Ibarra fue uno de los más regulares del Canalla en el primer semestre del año.

Central terminó tarde en el primer semestre

Se recuerda que el Canalla fue uno de los equipos que más tarde terminó en el semestre pasado y por eso volvió más tarde que muchos otros planteles.

Ya un par de semanas antes del inicio de la pretemporada, los futbolistas debieron cumplir con una rutina especial y personalizada. No obstante, fueron 28 días los que transcurrieron desde aquel partido en el Mario Alberto Kempes hasta la vuelta al trabajo y serán 23 los de preparación, de cara al debut en el Clausura, previsto para el jueves 23, frente a Belgrano.

Así, con dos semanas enfocadas en la parte física, habrá poco tiempo para disputar esos amistosos que se tienen en mente. Podría ser uno o a lo sumo dos.

En el medio, Almirón espera que los refuerzos lleguen lo antes posible. Hasta el momento la única cara nueva en el grupo es la del zaguero central Sebastián Zaracho, quien llegó proveniente de Guaraní.

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