La Capital | Política | diputados

Diputados sesiona y el oficialismo avanza el debate por el Súper Rigi

El cuerpo ya logró la aprobación de acuerdos de conciliación del Estado con dos grupos acreedores. Aceptaron la renuncia a Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

24 de junio 2026 · 21:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Diputados sesiona por el Súper Rigi y acuerdos con fondos buitre.

Foto: Archivo / La Capital.

Diputados sesiona por el Súper Rigi y acuerdos con fondos buitre.

La Cámara de Diputados nacional sesiona este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper Rigi).

A las 12.26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quorum y habilitó la sesión, que incluyó el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, cuando finaliza el plazo acordado con los fondos buitre.

El diputado libertario Bertie Benegas Lynch aseguró que el pago a los dos fondos buitre buscará cerrar después de 25 años "esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito".

Al respecto, acusó al kirchnerismo de ser "irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos".

La salida de Ravier

El último en bajar al recinto para alcanzar el quorum fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el pleno le aceptó la renuncia a la banca y fue reemplazado por Martín Matzkin (juró por la banca que ocupará hasta diciembre de 2029).

De ese modo, se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en el Congreso, ya que el nuevo diputado por La Pampa es parte del esquema político de la exministra de Seguridad Nacional.

De hecho, Bullrich estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar a Matzkin y aprovechó para saludar a Ravier en su despedida de la Cámara baja.

La figura de Adorni

A continuación, se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta fue rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

>> Leer más: Sin quorum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Del mismo modo fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, CC) que incluía solicitudes de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Con el sorpresivo apoyo del bloque del PRO, la oposición intentó en el recinto de la Cámara de Diputados forzar la inclusión en el temario de la sesión de los proyectos de ley que plantean la interpelación de Adorni, pero no alcanzó.

Valiéndose de ese resultado, en la bancada que preside Cristian Ritondo salieron a reinvindicar el acuerdo al que llegaron días atrás con el oficialismo para tratar los expedientes vinculados a Adorni en la comisión de Asuntos Constitucionales, a cambio de dejar sin quorum la sesión opositora de este martes en la que se preparaba una ofensiva contra el jefe de Gabinete.

Súper Rigi

La sesión continúa con el debate del proyecto que crea el Súper Rigi, una iniciativa clave para la Casa Rosada, luego de que este martes lograra frenar el intento de la oposición para avanzar con la interpelación y una moción de censura contra Adorni.

De hecho, la discusión en la Cámara baja se desarrolla en medio de críticas por el caso Adorni.

Noticias relacionadas
El santafesino Germán Martínez impulsa la sesión especial para interpelar a Adorni

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

El encuentro se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe.

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no logró despejar las dudas de la Justicia cuando hizo pública su declaración jurada de bienes.

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden

denuncian que el gobierno de bolivia expulso a una mision argentina

Denuncian que el gobierno de Bolivia expulsó a una misión argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Lo último

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y están en octavos

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y están en octavos

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El bloque de La Libertad Avanza pide que en julio sigan las sesiones ordinarias en el Palacio Vasallo. Qué opina la oposición

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela
Información general

Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Ovación
Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto
Mundial 2026

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Newells: la reserva tiene todo listo para el duro cruce de playoffs con Vélez

Newell's: la reserva tiene todo listo para el duro cruce de playoffs con Vélez

Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

Policiales
Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

La Ciudad
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
La Ciudad

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial

Avanza el único oferente para la ART de empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de empleados públicos de Santa Fe

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos
La Ciudad

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad
La ciudad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

¿Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año?
Información General

¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones
La Región

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez
Economía

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus
La ciudad

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Otros dos detenidos por 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino
Policiales

Otros dos detenidos por 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales
La Región

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo
Policiales

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo

Adorni aseguró que está a disposición para presentar su informe en el Senado
Política

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado