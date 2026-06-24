Diputados sesiona y el oficialismo avanza el debate por el Súper Rigi

El cuerpo ya logró la aprobación de acuerdos de conciliación del Estado con dos grupos acreedores. Aceptaron la renuncia a Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

La Cámara de Diputados nacional sesiona este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper Rigi) .

A las 12.26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem , acreditó la presencia de 129 legisladores para el quorum y habilitó la sesión, que incluyó el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores .

Con 139 votos a favor y 97 en contra , la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, cuando finaliza el plazo acordado con los fondos buitre .

El diputado libertario Bertie Benegas Lynch aseguró que el pago a los dos fondos buitre buscará cerrar después de 25 años "esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito" .

Hoy a las 12h, se llevará a cabo una sesión especial en la que se buscará tratar el “Súper RIGI” y diversos acuerdos internacionales. Seguí la cobertura en vivo: https://t.co/nnbYgJETIL pic.twitter.com/XxHvBFTIXJ

Al respecto, acusó al kirchnerismo de ser "irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos".

La salida de Ravier

El último en bajar al recinto para alcanzar el quorum fue el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el pleno le aceptó la renuncia a la banca y fue reemplazado por Martín Matzkin (juró por la banca que ocupará hasta diciembre de 2029).

De ese modo, se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en el Congreso, ya que el nuevo diputado por La Pampa es parte del esquema político de la exministra de Seguridad Nacional.

| CAMBIOS EN EL RECINTO



Juró como diputado nacional @MartinMatzkinLP en reemplazo de @AdrianRavier.



Martín Matzkin es abogado, entre 2015 y 2017 fue juez de Faltas en Catriló, La Pampa.



Actualmente se desarrollaba como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio… pic.twitter.com/VAOCNZkH0h — Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 24, 2026

De hecho, Bullrich estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar a Matzkin y aprovechó para saludar a Ravier en su despedida de la Cámara baja.

La figura de Adorni

A continuación, se sometió a consideración una moción de apartamiento de reglamento planteada por la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman para forzar la inclusión sobre tablas del proyecto que propone la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero la propuesta fue rechazada con 104 votos afirmativos y 125 negativos.

>> Leer más: Sin quorum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Del mismo modo fue rechazada una moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, CC) que incluía solicitudes de interpelación al ministro coordinador y también el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Con el sorpresivo apoyo del bloque del PRO, la oposición intentó en el recinto de la Cámara de Diputados forzar la inclusión en el temario de la sesión de los proyectos de ley que plantean la interpelación de Adorni, pero no alcanzó.

Valiéndose de ese resultado, en la bancada que preside Cristian Ritondo salieron a reinvindicar el acuerdo al que llegaron días atrás con el oficialismo para tratar los expedientes vinculados a Adorni en la comisión de Asuntos Constitucionales, a cambio de dejar sin quorum la sesión opositora de este martes en la que se preparaba una ofensiva contra el jefe de Gabinete.

Súper Rigi

La sesión continúa con el debate del proyecto que crea el Súper Rigi, una iniciativa clave para la Casa Rosada, luego de que este martes lograra frenar el intento de la oposición para avanzar con la interpelación y una moción de censura contra Adorni.

De hecho, la discusión en la Cámara baja se desarrolla en medio de críticas por el caso Adorni.