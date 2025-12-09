La Capital | Política | Rafael Gutiérrez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

El histórico cortesano se retirará dentro de doce meses, después de 25 años en el máximo tribunal. Con su salida se completa la renovación, como pretendía el Ejecutivo

9 de diciembre 2025 · 12:30hs
Rafael Gutiérrez se irá de la Corte Suprema de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

Rafael Gutiérrez se irá de la Corte Suprema de Santa Fe.

Finalmente, Rafael Gutiérrez decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a efectivizar desde el 1º de noviembre de 2026. Se trata del último cortesano que se retira por exceder el límite de edad impuesto por la nueva Constitución provincial.

Además, la decisión allana una larga discusión con el Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que pretendía la renovación total del máximo tribunal.

En el gobierno destacaron la decisión de Gutiérrez de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.

Con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte, Gutiérrez se suma al anuncio de renuncia de Roberto Falistocco, quien confirmó a La Capital su alejamiento del tribunal supremo desde noviembre de 2026. Dos meses antes lo hará Eduardo Spuler.

corte santa fe
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define este miércoles quién presidirá el máximo tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define este miércoles quién presidirá el máximo tribunal.

Rafael Gutiérrez hasta 2026

De ese modo, son los últimos tres ministros que se alejarán de la Corte para dar lugar a la renovación total.

El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Esas dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego se sumó una séptima vocalía tras la reforma judicial, que ocupa Rubén Weder.

Según destacaron en el gobierno provincial, los nombres para la sucesión de los tres ministros tendrán un tiempo prudencial de análisis. El Ejecutivo propone los postulantes y la Asamblea Legislativa aprueba la designación.

En trece oportunidades Gutiérrez encabezó la Corte, cuerpo que este miércoles deberá elegir a su presidente para 2026. La definición ya se postergó en las últimas dos semanas y ahora llegará por consenso o votación de los supremos.

Hasta materializar la renuncia, Gutiérrez aspira a participar de la inauguración del ala nueva de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre otras obras públicas en el ámbito judicial.

Noticias relacionadas
Roberto Falistocco espera dejar afianzada la reforma del fuero Laboral antes de tomar distancia del Poder Judicial de Santa Fe.

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, defendió la transparencia de las licitaciones provinciales y apuntó contra un video difundido por militantes libertarios.

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega este lunes a la noche. Acompañará a María Codina Machado quien recibirá el Nobel de la Paz

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Omar Perotti habló al final del encuentro de Hacemos Santa Fe que se desarrolló en Rosario.

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
La Ciudad

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes
Ovación

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Policiales
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

La Ciudad
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
Policiales

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado
Información general

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial
Información General

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"