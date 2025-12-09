Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Además, la decisión allana una larga discusión con el Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que pretendía la renovación total del máximo tribunal.
En el gobierno destacaron la decisión de Gutiérrez de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.
Con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte, Gutiérrez se suma al anuncio de renuncia de Roberto Falistocco, quienconfirmó a La Capital su alejamiento del tribunal supremo desde noviembre de 2026. Dos meses antes lo hará Eduardo Spuler.
Rafael Gutiérrez hasta 2026
De ese modo, son los últimos tres ministros que se alejarán de la Corte para dar lugar a la renovación total.
El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Esas dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego se sumó una séptima vocalía tras la reforma judicial, que ocupa Rubén Weder.
Según destacaron en el gobierno provincial, los nombres para la sucesión de los tres ministros tendrán un tiempo prudencial de análisis. El Ejecutivo propone los postulantes y la Asamblea Legislativa aprueba la designación.
En trece oportunidades Gutiérrez encabezó la Corte, cuerpo que este miércoles deberá elegir a su presidente para 2026. La definición ya se postergó en las últimas dos semanas y ahora llegará por consenso o votación de los supremos.
Hasta materializar la renuncia, Gutiérrez aspira a participar de la inauguración del ala nueva de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre otras obras públicas en el ámbito judicial.
Noticias relacionadas
Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe
Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027