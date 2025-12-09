Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

El histórico cortesano se retirará dentro de doce meses, después de 25 años en el máximo tribunal. Con su salida se completa la renovación, como pretendía el Ejecutivo

Rafael Gutiérrez se irá de la Corte Suprema de Santa Fe.

Finalmente, Rafael Gutiérrez decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , a efectivizar desde el 1º de noviembre de 2026. Se trata del último cortesano que se retira por exceder el límite de edad impuesto por la nueva Constitución provincial.

Además, la decisión allana una larga discusión con el Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que pretendía la renovación total del máximo tribunal.

En el gobierno destacaron la decisión de Gutiérrez de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.

Con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte, Gutiérrez se suma al anuncio de renuncia de Roberto Falistocco , quien confirmó a La Capital su alejamiento del tribunal supremo desde noviembre de 2026. Dos meses antes lo hará Eduardo Spuler .

corte santa fe La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define este miércoles quién presidirá el máximo tribunal. Foto: Archivo / La Capital.

Rafael Gutiérrez hasta 2026

De ese modo, son los últimos tres ministros que se alejarán de la Corte para dar lugar a la renovación total.

El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Esas dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego se sumó una séptima vocalía tras la reforma judicial, que ocupa Rubén Weder.

Según destacaron en el gobierno provincial, los nombres para la sucesión de los tres ministros tendrán un tiempo prudencial de análisis. El Ejecutivo propone los postulantes y la Asamblea Legislativa aprueba la designación.

En trece oportunidades Gutiérrez encabezó la Corte, cuerpo que este miércoles deberá elegir a su presidente para 2026. La definición ya se postergó en las últimas dos semanas y ahora llegará por consenso o votación de los supremos.

Hasta materializar la renuncia, Gutiérrez aspira a participar de la inauguración del ala nueva de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, entre otras obras públicas en el ámbito judicial.