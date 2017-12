Quórum, empujonesy peleas en el recinto

La sesión especial para debatir la reforma previsional en Diputados fue levantada ayer en medio de un escandaloso marco, que incluyó serios incidentes en las afueras del Congreso y gritos, empujones e insultos dentro del recinto.

Al poner en duda la cantidad de diputados con los que el oficialismo alcanzó el quórum y criticar que el tiempo reglamentario de demora respecto de la hora de convocatoria se había excedido, los legisladores de la oposición reclamaron la suspensión del debate apenas comenzado.

Incluso, hubo momentos de extrema tensión cuando varios diputados del Frente para la Victoria (FpV) se le acercaron al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, mientras éste insistía en dar luz verde a la sesión en un contexto de "violencia institucional" puertas para afuera.

En un arrebato de furia, el diputado Leopoldo Moreau le gritó "pelotudo" a Monzó, quien amagó con responderle con golpes de puño. Pero fue contenido por sus secretarios.

Luego, el jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, caldeó los ánimos. "Los gritos y el patoterismo no son democráticos", señaló, tras lo cual pidió a la oposición que ocupara sus bancas.

Al dirigirse a Monzó, la jefa del bloque del Frente Renovador-UNA, Graciela Camaño, señaló: "Presidente, no siga pasando vergüenza. No tiene quórum, en el reglamento no va a encontrar nada".

En medio del escandaloso escenario que tomaba temperatura a cada minuto que pasaba, la líder de la Coalición Cívica (CC) y diputada oficialista, Elisa Carrió, pidió levantar la sesión especial al considerar que no estaban dadas las condiciones para proseguir.

"Lo peor que puede hacer Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos", dijo Carrió.

El oficialismo había logrado un dudoso y momentáneo quórum luego de más de media hora del horario de convocatoria, lo cual fue advertido por la oposición como un hecho antirreglamentario.