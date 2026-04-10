Thelma Fardín rechazó el proyecto sobre falsas denuncias: "Sembrar desconfianza es cruel"

En medio del debate en el Senado, la actriz cuestionó la iniciativa de Carolina Losada y advirtió sobre el impacto que podría tener en las víctimas

Este miércoles se trató en el Senado de la Nación el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal en materia de falsas denuncias. La iniciativa fue presentada en el marco de la séptima jornada, donde la legisladora expuso los alcances de su propuesta. En medio del debate, la actriz Thelma Fardín se posicionó públicamente y expresó su rechazo a la iniciativa.

Aunque distintos estudios señalan que son muy pocos los casos en los que alguien miente deliberadamente sobre una agresión sexual, Losada sostiene la necesidad de modificar el marco legal para abordar estas situaciones. El proyecto busca elevar penas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren violencia de género, abuso sexual o menores.

En este contexto, la actriz Thelma Fardín, referente de la lucha feminista a partir de su propio caso, cuestionó la propuesta. A través de un video difundido en redes sociales, manifestó su preocupación. “Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel”, sostuvo.

Qué dijo Thelma Fardin

La actriz remarcó la falta de evidencia estadística que respalde la iniciativa impulsada por Carolina Losada: “No hay estadísticas sobre falsas denuncias; sí hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a la Justicia”. En esa línea, sostuvo que “el 77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciar” y agregó que, según ONU Mujeres, “solo un 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas”.

Además remarcó: “Lo que sí está claro es la cantidad de barreras que hay para denunciar: económicas, revictimización institucional, de la gente de tu entorno, de tu pueblo, de los medios de comunicación”.

La actriz planteó que los tiempos y exigencias del sistema judicial dificultan los procesos, señalando que muchas víctimas tardan años en denunciar debido a factores psicológicos y sociales. “Tardan años en poder denunciar, y eso no lo digo yo, lo dicen años de estudios psicológicos. Los prejuicios sobre nosotras hacen que sea todavía más difícil ponerlo en palabras”, expresó. Y sumó: “Lo difícil que es probar este tipo de hechos, porque la Justicia a veces te pide que lo pruebes como si fuese que te robaron el auto y hay una cámara de seguridad filmando todo”.

En relación con los resultados judiciales, subrayó: “La mayoría de los casos no obtiene una condena. En Argentina solo el 15%, en América Latina el 1%”, y concluyó que “hay una falla del sistema para probar este tipo de casos”.

Finalmente, dejó una advertencia: “Cada vez que repitas: ‘está lleno de falsas denuncias’, fijate que seguro tenes alrededor tuyo una mujer, una niña o un niño que sufrió violencia y que no se atrevió a ir a la Justicia. Porque si te vio decir eso, es probable que nunca se anime a hablar”.

“El primer problema que hay que resolver para abordar lo que hoy llaman ‘falsas denuncias’ es la falta de celeridad en los procesos judiciales”, cerró diciendo.

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¿Qué dice el proyecto sobre denuncias falsas?

A partir del crecimiento de la representación del oficialismo en el Senado, Losada quiere volver a discutir los términos del Código Penal de la Nación. El artículo 245 actualmente establece un plazo de prisión entre dos meses y un año o una multa por denuncias falsas. El proyecto plantea un nuevo piso de un año de cárcel con un tope de 3 años.

Por otra parte, la propuesta de Losada incluye una sanción más severa para hechos ocurridos en contextos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual. En ese caso se impulsa una condena máxima a 6 años tras las rejas. El mismo agravante se añade de manera explícita al artículo 275 para las sentencias contra declaraciones falsas de testigos, peritos o intérpretes.

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En tercer lugar, la senadora también quiere establecer penas mayores por el encubrimiento de este tipo de delitos, algo que no está expresamente definido en el Código Penal. Esto implica una modificación del tercer y cuarto inciso del artículo 277.

Recientemente, la legisladora reconoció que no hay números oficiales que den cuenta de esta situación como un problema frecuente en los tribunales. No obstante, le aseguró a LT8: "Sucede en todo el país. Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás".

¿Qué porcentaje de denuncias falsas hay en casos de abuso?

El año pasado, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Uruguay hizo un trabajo pionero a nivel regional para analizar la cuestión. Luego de una serie de análisis de expedientes judiciales tramitados entre 2021 y 2023 junto con una veintena de entrevistas, concluyeron que "las denuncias falsas en materia de violencia basada en género son insignificantes" en ese país.

Los resultados coinciden con investigaciones similares en otras partes del mundo. El equipo encargado del estudio apuntó que la cantidad de casos en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países oscila entre el 3 y el 6 por ciento del total. En España, la Memoria de la Fiscalía General del Estado indica que las sentencias condenatorias por estos delitos alcanzaron un promedio de 0,0084 por ciento entre 2009 y 2023.

A nivel nacional, uno de los aportes más concretos para echar luz sobre el tema lo hizo Virginia Berlinerblau, médica psiquiatra. En 2003 publicó el artículo "Backlash y abuso sexual infantil", donde compartió hizo un análisis estadístico de una muestra de 315 casos abordados a lo largo de seis años en el Cuerpo Médico Forense de la Nación.

En ese relevamiento, sólo el 3,8 por ciento de los evaluaciones psiquiátricas determinaron que las denuncias eran falsas en las entrevistas a niños y niñas. Además, la especialista aclaró que los casos insustanciados o infundados no necesariamente entran en esta categoría porque muchas veces pueden incluir "reclamos válidos de abuso que simplemente no alcanzan el nivel de evidencia requerido para seguir una investigación" o para presentar el caso ante un tribunal.

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