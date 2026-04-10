El rol que podría tener un ex-Newell's en la nueva estructura de fútbol

Tras la salida del club de Roberto Sensini y Fernando Bacci, Hernán Bernardello aparece como candidato a la dirección deportiva del club

Hernán Bernardello, uno de los apuntados por la dirigencia de Newell's para sumar a la entidad.

Las victorias en los últimos dos encuentros de Newell's en la Liga Profesional ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero no le quita a la dirigencia la idea de la reestructuración en varias áreas tras las renuncias de Roberto Sensini como director deportivo y de Fernando Bacci como secretario técnico de la institución.

En esa búsqueda, la dirigencia Leprosa consultó por los servicios de un ex-Newell's. Se trata de Hernán Bernardello, el exvolante central quien tuvo tres etapas como jugador Rojinegro y es uno de los apuntados para ocupar un lugar que abarque varias áreas.

El Cabezón ya había tenido ofertas del último club en el que militó como jugador , Belgrano, para ocupar justamente ese lugar como secretario técnico, pero el exmediocampista prefirió sumarse a una empresa de representación, que tiene entre sus filas al exgoleador Pirata Pablo Vegetti y el lateral de Boca Juniors, Juan Barinaga, entre otros.

La búsqueda continúa por parte de la dirigencia

Más allá que uno de los nombres es el de Hernán Bernardello, los directivos Leprosos no se quedan en un solo apellido y buscan otras alternativas. A pesar que no se filtraron, la característica principal a la que se apunta es que quien se sume a la estructura de fútbol sea un hombre de la casa, es decir con historia previa en la Lepra.

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Por el momento, se buscan dos reemplazantes, tanto para Roberto Sensini como director deportivo, como para Fernando Bacci, quien ocupaba el rol de secretario deportivo de la institución. Según pudo averiguar Ovación, desde la Lepra no se descarta la chance de unificar las dos funciones en una sola persona.

A la espera de los resultados de la auditoría

Mientras surgieron rumores periodísticos con respecto a algunos datos que ya se habrían filtrado de la auditoría que está haciendo la actual dirigencia de la anterior, desde el oficialismo descartan algunas versiones que incluían al ex-diputado Marcos Cleri.

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La versión periodística que corrió este jueves fue de un cobro indebido por parte del camporista de más de doscientos millones de pesos, pero desde la cúpula Rojinegra negaron dicha información. En los próximos días saldrán los primeros números con respecto a la situación financiera de Newell's.