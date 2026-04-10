Básquet: Temperley venció a Atalaya en la Superliga y Gimnasia perdió en la Liga Federal

En el torneo local, Temperley venció 86 a 76 a Atalaya, mientras que Gimnasia cayó en la Liga Federal ante Olimpia de Venado Tuerto por 73 a 61.

Temperley está desarroilando una gran campaña en la Superliga de la Rosarina y en la Liga Federal de Básquet

La noche del jueves tuvo básquet para todos los gustos. La 5ª fecha de la Superliga de la Rosarina se abrió con uno de los clásicos que tiene el Barrio de la Sexta. En el Alberto Ornati, en un cotejo que se disputó sin público, Temperley se quedó con el duelo ante Atalaya tras ganarle por 86 a 76.

En el equipo dirigido por Mariano Junco los máximos anotadores fueron Nicolás Boixader (19), Augusto Capra (19), Lucio Beltramino (17) y Gregorio Traglia (11). Mientras que en los de Juan Pablo Lupo se destacaron Mauro Gómez (20 tantos) y Tomás Vottero.

Este viernes continuará la 5ª fecha de la máxima categoría con cinco encuentros donde se destaca el clásico entre Tiro Suizo ante Club Atlético Olegario Víctor Andrade.

Además, se medirán: Provincial vs. Náutico, Sportivo América vs Alumni de Casilda, Unión de Arroyo Seco vs Regatas Rosario y Atlantic Sportsmen vs. Rosario Central. El domingo 12 de abril lo harán Sportsmen Unidos ante Unión y Progreso y el martes 14 de abril cerrarán El Tala contra Gimnasia.

Los récords en la Superliga son: Temperley 4-1, Sportsmen Unidos 4-0, Gimnasia 4-0, Alumni de Casilda 3-1, Provincial 3-1, Unión de Arroyo Seco 3-1, Atalaya 2-3, El Tala 2-2, Atlantic 2-2, Central 2-2, Náutico 1-3, Unión y Progreso 1-3, Sportivo América 1-3, Regatas Rosario 1-3, Club Atlético Olegario Víctor Andrade 0-4 y Tiro Suizo 0-4.

Derrota de Gimnasia en la Liga Federal de Básquet

Por otra parte, en la Liga Federal, tercer nivel nacional, Gimnasia perdió como local ante Olimpia de Venado Tuerto por 73 a 61. El equipo ganador quedó como líder de la Conferencia Litoral B.

Alejandro Etorre con 17 puntos, Federico Pérez (11) y Marcos Luchi (11) se destacaron en el Mensana, mientras que Damián Palacios, Bautista Bazzetti y Franco Montemagio, los tres con 14 puntos, brillaron en el equipo venadense.

Gimnasia volverá a jugar el sábado 11 de abril cuando visite en el Alfredo Morosano a Temperley. Los récords de la Conferencia Litoral B son los siguientes: Olimpia de Venado Tuerto 4-1, Temperley 3-1, Argentino de Marcos Juárez 3-2, Gimnasia 2-3, San Martín de Marcos Juárez 2-3, Rosario Central 2-3 y cierra Náutico con 1-4.