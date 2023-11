Quién es y cómo piensa Roald "Coco" Báscolo, el ministro de Trabajo de Maximiliano Pullaro

Báscolo nació el 8 de enero de 1977 en la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado, en el norte santafesino. Heredó de su padre no solo la pasión por el trabajo sino también su nombre de pila, Roald, que también llevaba su abuelo. “Todos me conocen como Coco, nadie me llama por mi nombre”, aclara este hombre de 46 años en diálogo con La Capital. A su abuelo le pusieron Roald por el explorador noruego Roald Amundsen, muy famoso en los primeros años del Siglo XX por ser el primero en llegar al Polo Sur cuando dirigió la expedición a la Antártida.