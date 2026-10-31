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Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"

En Halloween todos se disfrazan y se multiplica la oferta de películas de terror. Pero, ¿cómo nació esta festividad celta que el mundo festeja cada 31 de octubre?

31 de octubre 2026 · 08:21hs
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Uno de los íconos más emblemáticos de Halloween es la calabaza. 

Uno de los íconos más emblemáticos de Halloween es la calabaza. 

La costumbre anglosajona de disfrazarse todos los 31 de octubre se ha extendido a nivel mundial. Es noche de brujas, pero también de payasos, fantasmas y todo tipo de monstruos, que salen a la calle a mostrar sus vistosos vestuarios. Gracias a la globalización, la fiesta de Halloween se ha convertido en un fenómeno cultural que se celebra en decenas de países. Y cada vez que llega esta época, llega la pregunta: ¿de dónde proviene esta particular costumbre de salir disfrazado a la calle? ¿Cuál es su origen y por qué se celebra todos los 31 de octubre?

Antes que nada, la palabra “Halloween” proviene de la contracción de la frase "All hallows' eve" o "All hallows' evening", lo que significa "La noche de todos los santos" en español. Históricamente, en occidente, todos los primero de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, entonces, Halloween vendría a ser la víspera de esta jornada.

No obstante, si bien hoy en día la “Noche de brujas” es asociada con divertidos disfraces, golosinas, bromas, y buenos momentos, el origen de esta festividad se distancia del actual festejo. El nacimiento de Halloween data de más de 3000 años. Es originalmente una festividad celta, que se conmemoraba en el territorio donde hoy se encuentra Irlanda.

El origen de Halloween, una fiesta pagana

Halloween encuentra su origen hace más de 3000 años. Era una fiesta pagana de la tradición celta, donde se celebraba “el año nuevo celta”. Esta festividad en territorio irlandés tomaba lugar cada 31 de octubre, cuando llegaba el fin de la temporada de cosechas, lo que coincidía con el fin del verano, e indicaba que las noches comenzaban a volverse más largas, y con ello, la oscuridad ganaba espacio y poder.

En la antigüedad, esta festividad era conocida como “Samhain” y la creencia popular era que los muertos podían caminar entre los vivos durante esa noche. Se pensaba que, durante esta fecha, la línea que une el mundo de los vivos con el de los muertos se volvía muy estrecha, permitiendo a tanto espíritus buenos como malos, cruzar la línea. En ese marco, se usaban máscaras para ahuyentar a los espíritus malignos. De ahí se puede explicar el uso de disfraces en esta noche.

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Además, se realizaban ritos para poder contactarse con los seres queridos que ya no estaban en el mundo de los vivos, como por ejemplo, dejar un camino de velas en las ventanas para que el familiar muerto pudiera entrar al hogar. También se realizaban banquetes sobre las tumbas de los afectos fallecidos, como una forma de rendirles homenaje.

Esa celebración original de Halloween se aleja mucho de la cosmovisión actual, atravesada por risas, vistosos disfraces, y principalmente, por el consumo.

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La exportación de Halloween a Estados Unidos

A partir de una gran hambruna que se produjo en Irlanda en 1845, miles de irlandeses migran hacia Estados Unidos y Canadá buscando la posibilidad de una vida mejor. Lógicamente, llevaron consigo la tradición celta al territorio norteamericano. Sin embargo, no existen registros de celebraciones masivas de esta festividad hasta el año 1921, cuando se da el primer desfile de Halloween en Minnesota.

Durante las décadas siguientes, el fenómeno fue extendiéndose a toda la población, más allá de los inmigrantes irlandeses y sus descendientes. No obstante, su éxito masivo se logró a partir de la llegada de “La Noche de Brujas” al cine, durante las décadas de 1970 y 1980 esta festividad toma lugar tanto en series como en películas norteamericanas, lo que hace que Halloween llegue al resto del mundo.

Si bien es una costumbre anglosajona, hoy en día Halloween es celebrado en decenas de países, y Argentina no es la excepción. Disfraces, fiestas, e inclusive, en algunas ciudades pequeñas o barrios cerrados, la participación de los más pequeños jugando al “dulce o truco”, son algunos de los condimentos que suelen aparecer durante los festejos en Argentina. Sin embargo, determinados sectores de la población critican la conmemoración de esta fecha, ya que la consideran una festividad “imperialista”, que no tiene relación alguna con las raíces nacionales.

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Qué es y cómo nació el “trick or treat”

Se conoce como “trick or treat” ("dulce o travesura" en español) a una costumbre que tienen los niños durante la noche de Halloween, la cual consiste en salir disfrazados por las calles de su barrio, tocándole la puerta a sus vecinos, solicitando golosinas. Si los vecinos se niegan, pueden recibir una pequeña broma, como el estallido de un huevo en la puerta de su casa.

Esta peculiar tradición tiene un origen muy discutido por diversos historiadores, ya que su nacimiento se mezcla entre mitos urbanos y hechos históricos. Sin embargo, una de las versiones más extendida se remonta a la época celta, con la leyenda de “Jack O'Lantern”. Según los irlandeses antiguos, Jack era un espíritu maligno que, durante la noche del 31 de octubre, al poder cruzar los muertos al plano de los vivos, merodeaba por las casas del pueblo, pidiendo “treat or trick”. La historia asegura que lo mejor era darle al espíritu todo lo que pidiese con tal de no recibir su “travesura”, que consistía en maldecir a todos los habitantes del hogar.

Actualmente, el “trick or treat” que realizan los niños dista mucho de la leyenda original, la cual incluye a un espíritu malvado, sino que es una costumbre mucho más alegre.

Esta costumbre se ha extendido mayoritariamente en Estados Unidos, donde la conformación urbana de los suburbios permite que los niños puedan desplazarse de manera independiente y segura durante la noche de Halloween. Por su parte, en Argentina, esta costumbre suele limitarse a barrios privados y pequeñas ciudades, donde los más pequeños puedan moverse solos con tranquilidad.

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