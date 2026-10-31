Hay nuevo subsecretario de Ciencia tras la salida de Lencina con denuncias por "destrato"

Fue designado en el cargo Ricardo Crespo, economista e investigador del Conicet. Su predecesor había cuestionado a sus superiores

Luego de la polémica salida de César Lencina de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología nacional por presuntos maltratos y “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” , el gobierno designó a Ricardo Crespo como nuevo titular del área.

El nuevo funcionario fue designado por la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle , quien se encuentra en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli .

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam.

También se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además, fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

La salida de Lencina

Este viernes se conoció la salida de Lencina, quien presentó formalmente su renuncia indeclinable mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, con copia directa al jefe de Gabinete, al tiempo que denunció presuntos maltratos.

Lencina había llegado al cargo el 22 de septiembre, gracias al decreto 1.056/2026, y lo abandonó con serias acusaciones. En su planteo, que está plasmado en la dimisión, el exfuncionario habló de “dificultades persistentes” para ejercer sus funciones debido a la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”.

El renunciante César Lencina.

A ese combo de problemas se sumaron graves cuestionamientos por “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”.

El ahora exsubsecretario también resaltó que las conductas observadas “no condicen en absoluto” con su modo de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos.

Y concluyó que optaba por dar “un paso al costado” frente a la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana.