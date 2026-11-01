Central y la calculadora de la anual: Boca le ganó a River con polémica y bajó al Canalla de la cima

El Xeneize venció 1 a 0 en La Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo. River terminó con nueve jugadores. Central no depende de sí mismo para ser campeón

Ramírez le muestra la roja a Montiel ante la sugerencia de Paredes. Central siguió con atención el superclásico.

Central dejó la cima de la tabla anual tras lo que fue la victoria de Boca por 1 a 0 ante River en el Superclásico que se jugó en La Bombonera. Este era un partido decisivo para la definición del título anual de la Liga Profesional y a una fecha del final de la temporada regular el equipo de Arroyito ya no depende de sí mismo.

La victoria ajustada y dramática de Boca ante River, más allá de que los de Núñez terminaron con nueve jugadores, bajó al Canalla de la cima de las posiciones.

Para Boca anotó de cabeza Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos de la etapa inicial. Antes, River había sufrido la expulsión de Lucas Martínez Quarta, a los 10' minutos, por derribar en una situación manifiesta de gol a Merentiel.

Y a diez minutos del final del juego vio la roja directa Gonzalo Montiel, tras una fuerte infracción al excanalla Lautaro Blanco.

Así, Boca, sin sobrarle nada y sufriendo en el final, se quedó con tres puntos de oro, que le devolvieron la cima de la tabla anual con una fecha por jugar. Y Central debió relegar la primera posición.

Los incidencias del clásico

¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER.



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¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



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La calculadora de la anual

En esta penúltima fecha el primero en hacer su parte fue el propio equipo de Jorge Almirón, que el pasado viernes por la noche superó a Sarmiento en Junín y había llegado de manera momentánea a la cima de las posiciones, con 59 puntos y + 16 de diferencia de goles.

En tanto, Vélez (56 +16), no pudo vencer este sábado a San Lorenzo en Liniers y apenas empató 2 a 2.

En la tarde de este domingo Boca ganó un duelo clave (llegó a los 60 puntos, con +22 de diferencia de gol) venciendo a River en la Bombonera, con un polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, que se lo notó dubitativo en varias acciones.

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El otro partido que le interesa a Central en esta fecha es el de Argentinos (57 +11), que el lunes visita a Atlético Tucumán.

En la última fecha Boca recibirá a Defensa y Justicia, Central será local del descendido Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos recibirá a Huracán.