Entre la lógica y la sorpresa: los cambios de Newell's para el partido clave ante Unión

Nicolás Goitea fue elegido para reemplazar al lesionado Bruno Cabrera, mientras que en el medio ingresará un volante con poca participación

Frank Kudelka metió en Newell's un cambio por obligación y otro de orden táctico.

Newell’s tendrá dos cambios y no uno , como se presagiaba, para jugar el partido contra Unión este domingo, a las 18.30, en el que puede definir su clasificación a la fase final. Nicolás Goitea fue elegido por Frank Kudelka para reemplazar a Bruno Cabrera, que se desgarró. Hasta allí todo previsible. Pero además habrá otra variante: la salida de Jerónimo Gómez Mattar para que ingrese Lucas Gómez.

Goitea fue designado en lugar de Oscar Salomón , que era otro de los zagueros del plantel que el entrenador tenía de opción para ocupar el puesto de zaguero derecho que dejó vacante Cabrera por lesión. Todo dentro de lo esperado.

La preferencia de Kudelka de Goitea por sobre Salomón se ajusta a una cuestión lógica. Lo eligió las pocas veces que no tuvo a disposición a alguno de los titulares, Lautaro Giannetti (seguirá ausente por lesión) y Lucas Carrizo, y tampoco a Cabrera, primera opción desde el banco.

Goitea fue titular en dos partidos del torneo Clausura, ante Talleres (1-0) y Boca (2-2). No ingresó desde el banco. Mientras que Salomón acumuló solamente 2 minutos, repartidos en dos encuentros.

Gómez Mattar deja su puesto

La restante modificación no estaba dentro de lo esperado. Es que si bien Gómez Mattar tuvo un bajo nivel la fecha anterior contra San Lorenzo, sin Rodrigo Herrera por lesión se esperaba que siguiera entre los titulares. Pero el entrenador se inclinó por Lucas Gómez, quien por primera vez será titular.

Gómez se incorporó a Newell's a partir de la 3ª fecha y desde ese momento tuvo poca presencia. Ingresó en 5 partidos, con pocos minutos en total. Apenas completó media hora. Por esta razón fue llamativa la determinación del entrenador.

Kudelka no convocó, por diferentes lesiones, a Giannetti, Cabrera, Franco Escobar y Rodrigo Herrera.

Los titulares de Newell's

Los once del conjunto rojinegro serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Newell’s necesita una victoria para conseguir la clasificación a una fecha del cierre de la primera etapa del torneo Clausura.

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Con los tres puntos, la Lepra se asegura que ni San Lorenzo ni Unión, rivales directos, puedan alcanzarlo en la tabla. Es que de esta manera, ninguno de los que no están clasificando pueden bajar al conjunto rojinegro del grupo de los ocho mejores de la zona A.

San Lorenzo, que el sábado empató con Vélez 2-2 en Liniers, se ubica 2 puntos abajo de Newell's. Unión se encuentra a 4 puntos del equipo de Kudelka.