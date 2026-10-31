Felipe Michlig destacó los pilares del presupuesto 2027 en Santa Fe

El senador del departamento San Cristóbal dijo que el proyecto prioriza la seguridad, la educación y la salud, entre otras cuestiones

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig , recibió este viernes el proyecto de presupuesto 2027 . La ley de leyes contempla recursos totales por 18,88 billones de pesos y gastos por 18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $ 919.000.000 .

Como lo ordena la Constitución provincial en el artículo 107, inciso 11, el Poder Ejecutivo "presenta a la Legislatura antes del 31 de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la provincia y de las entidades autárquicas”; lo cual “siempre fue cumplido en tiempo y forma por Maximiliano Pullaro y el equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Pablo Olivares ” destacó el legislador.

Al momento de ingresar el expediente 53.649 – mensaje de ley del Poder Ejecutivo “Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos correspondiente al ejercicio económico 2027”, el senador lo recibió acompañado del senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón , el secretario administrativo, Leonardo Stangaferro y el secretario del bloque de Unidos, Ramiro Dall'Aglio , procediendo a darle una vista en general.

En tal sentido, Michlig indicó que "por lo visto y la charla que mantuvimos en la mañana de hoy con el ministro de Economía Pablo Olivares podemos decir que se trata de un presupuesto equilibrado considerando las pautas macroeconómicas previstas en el proyecto de presupuesto nacional de un crecimiento de la actividad económica del 4 % , una inflación promedio anual del 21,1 %, una inflación interanual a diciembre de 2027 del 18 % y un tipo de cambio de $ 1.847,60 por dólar para el cierre del próximo año”.

“El proyecto prioriza en seguridad ($2,3 billones), educación, cultura y deporte ($4 billones), salud ($1,8 billones), infraestructura productiva ($1,92 billones), obras públicas y vivienda ($2,13 billones)”.

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Michlig destacó que “asimismo, se impulsa una política de afectar la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural a inversión en infraestructura del sector agropecuario. Esto implica la decisión como política de Estado de que lo que el campo aporte vaya a infraestructura del sector agropecuario y que los propios representantes del campo puedan monitorear este proceso. Para eso se crea el Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS). Con ello se dispone que la totalidad de lo que se recaude de Impuesto Inmobiliario Rural sea destinado a infraestructura utilizada por el sector agropecuario santafesino".

Por otra parte, "se contemplan las partidas para el cumplimiento de los compromisos financieros de amortización de deudas. En los 4 años de gestión se van a haber cancelado 400 millones de dólares de capital de deudas tomadas en otros períodos".

Las partidas previstas para municipios, considerando coparticipación y otros fondos específicos (como Fondo de Obras Menores, Brigadier) totalizan $1,9 billones. Además, se mantiene la alta participación de la inversión en obra y equipamiento”.

Austeridad y eficiencia operativa

Michlig coincidió con el ministro Olivares en que “desde el primer día de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, las líneas directrices para la administración de las finanzas y los recursos del Estado, se basan en la austeridad y en la eficiencia operativa”, es decir que “procuramos hacer más con los mismos recursos”, para que, de este modo, “lo que pueda ser destinado a la inversión para mejorar el futuro de los santafesinos, sea maximizado”, dijo.

De esta manera, la provincia mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de gestión, garantizando el funcionamiento del Estado y la continuidad de las inversiones estratégicas.