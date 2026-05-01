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Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Tras su exposición en Diputados, el jefe de Gabinete dijo que la causa por presunto enriquecimiento ilícito "no tiene gollete". Habrá una presentación contra el peronista Tailhade

1 de mayo 2026 · 15:10hs
Adorni adelantó que la semana próxima dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

Adorni adelantó que la semana próxima dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Tras la tensa exposición del miércoles pasado en la Cámara baja nacional, donde presentó su primer informe de gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a defender este viernes su inocencia en las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito. Afirmó que la pesquisa por compras de departamentos “no tiene gollete”, aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade, y adelantó que la semana próxima dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni.

Según el funcionario, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: “Dije «guarda que están sacando conclusiones equivocadas»”.

Los argumentos de Adorni

Adorni resaltó que las denuncias sobre su patrimonio y supuestos vínculos comerciales responden a una construcción mediática sin base real.

En ese sentido, aclaró: “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con (el periodista Marcelo) Grandio, pero no tengo ninguna sociedad ni con ningún otro tampoco”.

Acerca de las versiones sobre viajes y presunto enriquecimiento, el jefe de Gabinete insistió en que todas sus erogaciones personales fueron afrontadas con recursos propios y que no existe irregularidad alguna.

Respecto de la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: “Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río y hace 15 años no voy. Dijeron que fui a Aruba en primera clase, pero no chequearon que en ese vuelo no había primera clase”.

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarles” a su hijos y familia “unos días de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.

Denuncia contra Tailhade

Uno de los ejes más sensibles de sus declaraciones fue la denuncia de presuntas tareas de espionaje. Adorni adelantó que el gobierno de Javier Milei avanzará judicialmente contra Tailhade, al considerar que manejó información personal de modo irregular.

“Está claro que (el legislador) tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, señaló, a la vez que calificó la situación como “una procedencia sospechosa”.

En esa línea, advirtió que podría tratarse de un problema más amplio: “No se sabe cuáles otros funcionarios fueron espiados”.

Al respecto, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, denunciará a Tailhade por supuesto espionaje ilegal.

Lo que motiva el accionar judicial son los detalles que dio el peronista sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, además de denunciar viajes al exterior.

En el recinto, durante las preguntas que el miércoles formularon diputados opositores tras el informe de gestión que brindó Adorni, Tailhade sostuvo que la esposa del jefe de Gabinete utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.

Por eso, Adorni insistió en marcar límites: “La vida privada de las familias hay que respetarla”.

>>Leer más: El fiscal dispuso una medida clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que retomará el contacto con los medios mediante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“La semana próxima habrá una conferencia. Si no es el lunes, será el martes”, adelantó.

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