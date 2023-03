Pullaro sumó apoyos en la pelea contra la violencia tras las amenazas sufridas 

Los dirigentes de Juntos por el Cambio Gabriel Chumpitaz, Renata Ghilotti, Jorge Boasso, Anahí Schibelbein, Maximiliano Bagilet, Manolo Contini, Nolasco Salazar y Dieter Von Panwitz, entre otros, respaldaron al diputado provincial y precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro tras la intimidación sufrida en una balacera. “ No vamos a retroceder un solo paso. No van a poder amedrentarnos y vamos a encerrarlos uno por uno . Como ya lo hizo Maxi en el pasado”, argumentaron.

Luego fue el turno de la ex concejal del PRO, Renata Ghilotti, quien ante la pregunta sobre el marco de inseguridad que vive la región, afirmó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Se trata de ellos o nosotros; y la verdad que los rosarinos permanentemente demostramos que somos más los buenos y que no vamos a rendirnos ni a dejar que ganen los narcos como dijo Aníbal Fernández”.

En igual sentido se expresó el dirigente radical Jorge Boasso, quien sostuvo: “No se amenaza a quien no se teme. Se amenaza a quien constituye un peligro actual o potencial. Pullaro en su gestión como Ministro de Seguridad redujo a la mitad los homicidios y encarceló a la banda de Los Monos, a Alvarado y a un montón de otras bandas”.

“Muchos hablan, hablan y no han hecho absolutamente nada. Teníamos a Saín que prometía el oro y el moro y no metió en cana ni a uno de los narcos. Sin embargo, Maxi Pullaro sí tenía un plan, se veían patrulleros, se veía presencia policial, se empezaba con la cárcel para presos de alta peligrosidad, y que en el día de hoy, cuando ha manifestado sus intenciones de ser gobernador, vayan y lo amenacen no me llama la atención”, añadió Boasso.

Otras de las oradoras fue la ex candidata a concejal por Evolución Radical, Anahí Schibelbein. “La realidad es que las balaceras y las amenazas son moneda corriente en nuestra ciudad por la inacción del gobierno provincial. Es mentira que no se puede hacer nada y Pullaro es el ejemplo. En su gestión como ministro persiguió y detuvo a las bandas más importantes de la provincia de Santa Fe”, y enfatizó “estamos acá también para exigirle al gobierno provincial que en los pocos meses que le quedan tome la decisión y actué para que la ciudad de Rosario vuelva a tener una convivencia en paz”, dijo.

Y Chumpitaz sentenció: “Hay explicación de lo que sucede en Rosario. Existe una decisión electoral del gobierno nacional y también del provincial de no cuidar a los rosarinos. El gobierno federal inunda el conurbano con 70 mil gendarmes y fuerzas federales, mientras que Rosario tiene apenas 1500 efectivos, aplicando una lógica exclusivamente política de cuidar su base electoral. Y todo ocurre ante la incompetente mirada del gobernador. Quien además es responsable de retirar el servicio penitenciario del Ministerio de Seguridad para llevarlo a la órbita del Ministerio de Gobierno rompiendo con la cadena de inteligencia criminal”.

Más repudios

respaldo pullaro1.jpg

Además, legisladores y dirigentes radicales santafesinos encabezados por el Senador Felipe Michlig manifestaron un contundente repudio por la balacera ocurrida en la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe de Granero Baigorria y las amenazas por escrito realizadas contra el Diputado Provincial Maximiliano Pullaro. “Nos solidarizamos, al igual que con todos los santafesinos/as afectados por este afligente presente de inseguridad y en particular con todos los vecinos del conurbano rosarino que son rehenes de los tentáculos del narcotráfico” expresaron.

“No tenemos dudas, -y los resultados están a la vista- que Maximiliano Pullaro es uno de los que más ha trabajado para combatir las mafias organizadas, desbaratar bandas de narcotraficantes y encarcelar a sus principales cabecillas. Esto lo hizo cuando fue Ministro de Seguridad, durante los cuatro años, lo sigue haciendo actualmente como Diputado Provincial, y lo profundizará en caso de que le toque llegar a ocupar un lugar de mayor decisión. En esto todos los acompañamos, he iremos a fondo, hasta el hueso, para terminar con estos malhechores y este estado desesperante en que estamos viviendo los santafesinos/as. Tenemos que poder recuperar la normalidad y la paz, que en la actualidad no nos puede brindar el Gobierno Provincial, ni el Gobierno Nacional”, expresó el titular de la UCR, Felipe Michlig.

También estuvieron la diputada nacional Vicky Tejeda, el presidente del bloque de senadores radicales, Lisandro Enrico; su par Rodrigo Borla, el director de Enacom, José Corral; los diputados provinciales Fabián Bastia, Jimena Senn, Sergio Basile, Silvana Di Stéfano, concejales y demás dirigentes.

"Es preocupante que este tipo de sucesos se sigan registrando impunemente en la Provincia de Santa Fe. Durante el 2022 se cometieron -solo- en la ciudad de Rosario 290 homicidios, duplicando los registrados durante el año 2019, cuando Miguel Lifschitz era gobernador y Maximiano Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Esto les preocupa a los delincuentes, narcotraficantes y cómplices por acción u por omisión, que saben que con Pullaro, NO SE JODE. Detrás de esta concepción estamos todos los que trabajamos en este espacio para devolverle la tranquilidad a los santafesinos. No pararemos y no nos van a hacer callar”, aseveró el senador por el Departamento San Cristóbal.

“Es sumamente llamativo que desde el Gobierno Provincial y Nacional nadie se hiciera eco de este increíble suceso y que no se hayan comunicado en tiempo y forma con Maxi Pullaro, para solidarizarse o para darle el apoyo y garantías necesaria a él y a su familia”, reflejó Michlig.

“También le pedimos a la Justicia que investigue a fondo porque esto no puede quedar impune. Exigimos que se actúe con toda la contundencia que el caso amerita, y que no se permita que se naturalicen esta serie de atentados extorsivos, intimidatorios y mafiosos”, agregó.

“Tenemos la firme convicción de que, entre otras cuestiones, tenemos que avanzar con la Ley de Emergencia en la Seguridad Pública y en el Servicio Penitenciario, que es la emergencia. Lo cual no puede ser solamente para los ocho o nueve meses que quedan de esta gestión de gobierno, sino que tiene que ser también por lo menos para los dos primeros años del próximo gobierno, y estamos trabajando en eso, dispuestos con nuestros representantes, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados para avanzar en esa ley”, acotó el legislador ante la prensa.