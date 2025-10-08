El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

El intendente de Rosario recordó a Miguel Ángel Russo con un mensaje cargado de afecto y destacó su amor por el fútbol y por la vida

El intendente de Rosario, Pablo Javkin , despidió este lunes con sentidas palabras al histórico entrenador Miguel Ángel Russo , , quien falleció a los 69 años dejando una huella imborrable en el fútbol argentino y en la ciudad.

A través de su cuenta oficial en X, el jefe municipal escribió: “ Se fue un tipo que respiraba fútbol y eligió mostrarlo hasta con sus últimas fuerzas. Siempre era un placer conversar con él sobre la vida y sus pasiones. En lo personal, agradeceré siempre sus palabras en horas difíciles. La ciudad lo despide con honores. ”

El exentrenador de Rosario Central fue recordado en todo el país por su trayectoria, su calidez humana y su capacidad para inspirar a distintas generaciones de jugadores.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

La última visita al Gigante, el 14 de setiembre. Jorge Broun, como todos los jugadores, fueron a saludarlo. Ya estaba mal.

Sebastián Suárez Meccia

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.