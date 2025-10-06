La Capital | Política | Pullaro

Pullaro apuntó contra Espert: "Mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones"

El gobernador cuestionó al excandidato del oficialismo. Además, planteó que la ley electoral no permite la reimpresión de boletas sin la cara del economista

6 de octubre 2025 · 17:12hs
Acompañado de la vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo

Acompañado de la vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el gobenador Maximiliano Pullaro criticó a José Luis Espert y a La Libertad Avanza. 

El gobernador Maximiliano Pullaro se metió este lunes en la discusión sobre la postulación de José Luis Espert y apuntó contra el ahora excandidato de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, señalado por sus vínculos con un empresario investigado por lavado de dinero y narcotráfico.

El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, afirmó Pullaro.

El gobernador se expresó mientras supervisaba las obras de ampliación y modernización de la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario. Pullaro estaba acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional de Provincias Unidas, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Espert está en el ojo de la tormenta desde que se confirmó que recibió 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario argentino con prisión domiciliaria en Viedma y que espera una extradición a Estados Unidos. Allí su socia fue condenada por lavado de activos y venta de drogas.

Después de una fuerte presión interna, Milei cedió y aceptó la renuncia de Espert como candidato. El ecomista también se bajó de la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Algunos bloques van más allá y exigen que Espert también abandone su banca.

Pullaro, en contra de reimprimir las boletas

Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara baja, el gobernador fue cauto pero enfático: “Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1974967845416046633&partner=&hide_thread=false

Sobre la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert, Pullaro consideró que “la ley electoral no lo permite por plazos” y advirtió sobre el costo: “Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la Provincia). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”.

Pullaro, sobre los incidentes en Santa Fe entre adherentes y detractores de Milei

Por su lado, el mandatario también fue consultado por ataques de militantes de izquierda a otros de la Libertad Avanza el sábado en Santa Fe, durante la visita de Milei a la ciudad. “Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Y remarcó: “El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”.

Este sábado, Milei debió suspender una caminata por el centro de la capital provincial. En su lugar, saludó rápidamente a sus seguidores en el hotel donde se alojó, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Luego se dirigió rápido hacia Paraná, donde se encontró con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la Fiesta Nacional del Transporte.

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

José Luis Espert dirigía la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Diputados

Otro "renunciamiento" de Espert: ahora dejó la presidencia de la comisión de Presupuesto en Diputados

en pleno escandalo por espert, milei hizo un backstage de su recital en el movistar arena

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: "Hay que dar un mensaje político"

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Lo último

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Ovación
Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur
Ovación

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

Policiales
Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el asesinato de una mujer durante un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La Ciudad
Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit