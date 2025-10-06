Pullaro apuntó contra Espert: "Mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones"

El gobernador cuestionó al excandidato del oficialismo. Además, planteó que la ley electoral no permite la reimpresión de boletas sin la cara del economista

Acompañado de la vicegobernadora y candidata Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el gobenador Maximiliano Pullaro criticó a José Luis Espert y a La Libertad Avanza.

El gobernador Maximiliano Pullaro se metió este lunes en la discusión sobre la postulación de José Luis Espert y apuntó contra el ahora excandidato de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, señalado por sus vínculos con un empresario investigado por lavado de dinero y narcotráfico.

“ El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso . Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, afirmó Pullaro.

El gobernador se expresó mientras supervisaba las obras de ampliación y modernización de la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario. Pullaro estaba acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia , primera candidata a diputada nacional de Provincias Unidas, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini .

Espert está en el ojo de la tormenta desde que se confirmó que recibió 200 mil dólares de Fred Machado , un empresario argentino con prisión domiciliaria en Viedma y que espera una extradición a Estados Unidos. Allí su socia fue condenada por lavado de activos y venta de drogas.

Después de una fuerte presión interna, Milei cedió y aceptó la renuncia de Espert como candidato. El ecomista también se bajó de la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Algunos bloques van más allá y exigen que Espert también abandone su banca.

Pullaro, en contra de reimprimir las boletas

Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara baja, el gobernador fue cauto pero enfático: “Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1974967845416046633&partner=&hide_thread=false Abandonaron la moral. Pero los argentinos no nos resignamos.



Definitivamente el proyecto de Milei terminó con lo que venía a quebrantar que era la corrupcion y un gobierno de gente honesta y trabajadora.



Yo sé que hay otro camino, porque lo demostramos todos los días acá en… — Gisela Scaglia (@GiScaglia) October 5, 2025

Sobre la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert, Pullaro consideró que “la ley electoral no lo permite por plazos” y advirtió sobre el costo: “Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la Provincia). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”.

Pullaro, sobre los incidentes en Santa Fe entre adherentes y detractores de Milei

Por su lado, el mandatario también fue consultado por ataques de militantes de izquierda a otros de la Libertad Avanza el sábado en Santa Fe, durante la visita de Milei a la ciudad. “Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Y remarcó: “El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”.

Este sábado, Milei debió suspender una caminata por el centro de la capital provincial. En su lugar, saludó rápidamente a sus seguidores en el hotel donde se alojó, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Luego se dirigió rápido hacia Paraná, donde se encontró con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.