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Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

El encuentro se realizará este jueves en La Fluvial y reunirá a 43 grandes proyectos mineros con más de 1.800 empresas de todo el país. El ministro Gustavo Puccini destacó la oportunidad para la industria provincial

27 de octubre 2026 · 16:15hs
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Las Rondas Rigi en Rosario reunirán por primera vez a las pymes con las compañías que desarrollan proyectos mineros.

Las Rondas Rigi en Rosario reunirán por primera vez a las pymes con las compañías que desarrollan proyectos mineros.

Alrededor de 800 empresas santafesinas se inscribieron para participar de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que se realizará este jueves en La Fluvial de Rosario. De ese total, más de 350 tendrán la posibilidad de mantener reuniones comerciales con compañías mineras que buscan proveedores para sus proyectos, según anticipó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

La convocatoria llega en un momento complejo para buena parte de la industria provincial, que busca nuevas oportunidades de negocios frente a la caída de la actividad y la debilidad del mercado interno. Los desarrollos vinculados a la minería y la energía representan una posibilidad de diversificar la producción y sumar clientes para empresas que ya abastecen al agro y a otros sectores.

La jornada que se realizará el jueves 29 de octubre, entre las 9 y las 18, es organizada por el Ministerio de Economía de la Nación junto con la provincia de Santa Fe. Participarán 43 grandes proyectos de minería e infraestructura y más de 1.800 pymes de todo el país. La agenda incluirá reuniones comerciales, paneles, capacitaciones y asesoramiento técnico y financiero.

Puccini señaló que se trata del primer encuentro de estas características a nivel nacional, en este caso centrado en la minería. En rigor, explicó que se inscribieron más de 2.500 empresas de todo el país y que, durante los días previos, las compañías compradoras analizaron los perfiles de los proveedores para seleccionar con cuáles mantener entrevistas. “Se han anotado más de 2.500 empresas, lo que muestra el interés sobre este vector de desarrollo”, afirmó el ministro.

En el caso de Santa Fe, el funcionario precisó que “se anotaron alrededor de 800 empresas y más de 350 van a tener la posibilidad del mano a mano con las mineras”.

Puccini destacó que la elección de Rosario como sede responde tanto a la experiencia provincial en la organización de rondas comerciales como a la capacidad de sus empresas para abastecer a sectores vinculados con la minería, el gas y el petróleo. También mencionó el interés de Santa Fe en poner su infraestructura al servicio de la logística de esos proyectos.

La actividad contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, ministros nacionales y otros 13 mandatarios provinciales. Puccini indicó, además, que se realizará una reunión de la Mesa Federal Minera, de la que Santa Fe participa como invitada por su capacidad para proveer bienes y servicios a esa actividad.

Una oportunidad para la industria

El ministro ubicó la ronda en un contexto de dificultades para la producción santafesina. Si bien algunas empresas vinculadas con la minería y el petróleo encontraron en esas actividades una fuente de trabajo, advirtió que otros sectores atraviesan una situación más delicada. “Muchos operan con márgenes de ganancia reducidos, a margen cero o incluso negativo, con el objetivo de mantener las máquinas encendidas y sostener el empleo”, describió al tiempo que consideró que existe un esfuerzo del sector privado por sostenerse mientras espera una recuperación de la actividad.

Puccini señaló que en la provincia hay realidades diferentes, mientras el agro, la ganadería, la lechería y los granos muestran una situación relativamente mejor, las industrias vinculadas al consumo masivo, el sector textil y la indumentaria están más golpeadas. En el caso de la maquinaria agrícola, observó un retraso en las ventas respecto de otros momentos. Esa situación también se refleja, según dijo, en el destino del crédito. “Las empresas se endeudan más para capital de trabajo o refinanciación que para inversión”, afirmó.

En ese escenario, sostuvo que las demandas de los proyectos mineros y energéticos pueden abrir un mercado para una amplia variedad de actividades y mencionó el interés desde puertas, aberturas, módulos habitacionales y camas hasta herramientas para la perforación petrolera y productos de limpieza. “Asi como el campo permitió el desarrollo de la industria santafesina y la industria ayudó al campo a producir más con tecnología, alrededor de la minería y de la energía se va a consolidar un proceso industrial en Santa Fe”, proyectó.

De los encuentros comerciales al financiamiento

Las reuniones bilaterales entre los equipos de abastecimiento y los proveedores serán una de las actividades centrales. En paralelo, habrá paneles en los que representantes de empresas mineras y autoridades provinciales presentarán el estado de los proyectos, sus necesidades de compra y los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a convertirse en proveedores.

Puccini explicó que el objetivo es que las inversiones se traduzcan en oportunidades para las empresas locales. “Los responsables de compras de los proyectos van a bajar los pliegos reales y los estándares técnicos de homologación directamente a las empresas”, señaló.

También se presentarán experiencias de industrias nacionales que ya abastecen a proyectos de cobre y litio en San Juan, Salta y Catamarca. La intención es compartir información sobre plazos de entrega, logística y formas de asociación entre empresas, además de abordar los desafíos de adaptación tecnológica para el sector metalúrgico.

La propuesta incluye un espacio de financiamiento con bancos públicos y privados, el Mercado Argentino de Valores, sociedades de garantía recíproca y otras entidades del mercado bursátil. Durante la jornada las pymes podrán recibir asesoramiento sobre créditos, descuento de valores y avales para afrontar órdenes de compra de gran escala.

La Cámara Argentina de Sociedades de Garantía Recíproca (Casfog) informó que participará de la jornada para acercar herramientas de financiamiento a las empresas interesadas en incorporarse a la cadena de proveedores. Según la entidad, el acceso a un aval puede reducir los costos financieros hasta un 20%, lo que equivale a una baja de hasta cinco puntos en la tasa de interés.

A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y centros tecnológicos brindarán orientación sobre mejora productiva, ensayos y certificaciones de calidad.

Puccini convocó a las empresas que no hayan sido seleccionadas para las reuniones bilaterales a participar de las demás actividades y aprovechar los espacios de vinculación. “Aunque no tengan reunión mano a mano, que se acerquen igual a La Fluvial”, planteó, al considerar que la presencia de firmas de distintas provincias permitirá generar contactos y conocer la demanda de los proyectos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó de manera oficial el sistema Lince.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó de manera oficial el sistema Lince.

El papel de Rosario en la logística minera

Además de la provisión industrial, la provincia busca posicionarse como un punto logístico para los desarrollos mineros del oeste y norte del país. En esa línea, Puccini vinculó la ronda de negocios con el reciente viaje que realizó junto al gobernador Pullaro al norte de Chile, donde visitaron puertos y conocieron el funcionamiento de la logística asociada a la minería.

El ministro explicó que el interés de Santa Fe es captar parte del movimiento de maquinaria e insumos para proyectos de San Juan y Mendoza, así como también cargas de exportación que deban salir por el Atlántico.

“Queremos que ingresen por nuestros puertos en lugar de los de la provincia de Buenos Aires, y que lo que necesite salir por el Atlántico también utilice el Puerto de Rosario”, afirmó.

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