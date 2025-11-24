La Capital | Política | reforma laboral

Proyecto de reforma laboral: "No podés resistirte a algo que no conocés"

La diputada nacional Verónica Razzini quiere cambios que permitan "ingresar al sistema a millones de trabajadores que están en negro"

24 de noviembre 2025 · 15:47hs
La legisladora se quejó de la postura de algunos sindicatos contra la reforma laboral.

Foto: Instagram/@verorazzini.

La legisladora se quejó de la postura de algunos sindicatos contra la reforma laboral.

La preparación del proyecto de reforma laboral generó distintas reacciones negativas dentro y fuera del Congreso. La diputada nacional Verónica Razzini consideró que buena parte de las críticas son infundadas y este lunes advirtió: "No podés resistirte a algo que no conocés".

Entre otras cuestiones, la legisladora oficialista se quejó de la postura de ciertas organizaciones gremiales desde que se anunció la iniciativa y recordó que los cambios propuestos todavía no están definidos. "Venimos subidos a una locura que no puede existir más", manifestó a través de LT8.

La empresaria rosarina apuntó directamente contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) porque "empezó a hacer manifestaciones sobre un texto de reforma laboral que no conoce". Luego de su participación en algunas mesas técnicas para analizar los cambios, advirtió que el modelo sindical "tiene cambiar" y "hay mucha resistencia hacia eso".

Las incógnitas sobre la reforma laboral

Alejada del PRO desde abril en la Cámara baja, la representante del bloque Futuro y Libertad defendió el trámite del proyecto que preocupa a referentes de fuerzas opositoras al gobierno nacional y entidades gremiales. "Hay una extrema confidencialidad, todo lo que se habla son trascendidos, más alguna cuestión que dejó entrever el secretario de Trabajo (Julio Cordero) en comisiones", comentó.

Aunque no se conoce en detalle, Razzini aseguró que la propuesta apunta a que puedan "ingresar al sistema millones de trabajadores que están en negro". Luego señaló que esta cuestión es "urgente" frente a las condiciones actuales del mercado.

>> Leer más: El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

"Hay que armar una estructura en la que sea mucho más fácil entrar y salir de una relación laboral, que es un poco lo que viene pidiendo el empresariado argentino desde hace muchos años", opinó la diputada nacional por Santa Fe. Luego consideró que la próxima reforma tiene mayor potencial porque habrá un "consenso diferente" tras el recambio de representantes en el Congreso.

En este marco de discusión, la empresaria reiteró su rechazo a los bloqueos de las fábricas o plantas como herramienta para resolver un conflicto laboral. "La protesta tiene que ser sobre cuestionamientos concretos, respetando los derechos de los otros. Tenemos que intentar volver a ser un país normal", sostuvo.

Flexibilización y derechos laborales

La legisladora rosarina se mostró preocupada por las críticas contra la supuesta flexibilización que generará la reforma. Al respecto, señaló: "Si tenemos casi la mitad de los trabajadores fuera del sistema, hay algo que está mal y hay que empezar a modificarlo".

Según el análisis de Razzini, el marco normativo actual necesita "cambios sustanciales" para reducir mejorar las condiciones de quienes tienen empleos informales. "Esos trabajadores no tienen ningún derecho a nada", sentenció.

>> Leer más: Advierten que el proyecto de reforma laboral tensa la protección de los derechos laborales

Por otra parte, la exrepresentante del PRO consideró que una "gran parte" del problema "tiene que ver con lo impositivo, que juega un rol importante" en el mercado. Luego reiteró que los sindicatos y empresas también deben revisar su postura para mejorar la situación: "Todos tenemos que llamarnos a participar y decir cuál es la parte que enos tocaría. En todos los ámbitos tenemos que poner un poquito para que esto funcione".

"¿Qué le vas a flexibilizar al casi 50 % de trabajadores informales si no tienen nada?", preguntó la diputada sobre quienes se oponen a la reforma laboral. Así consideró que el proyecto les brinda "una oportunidad de mejorar en un futuro". Además remarcó que el crecimiento del empleo registrado es necesario "para aumentarles a los jubilados y a los maestros" con nuevos aportes. "Lo que se plantea tiene lógica, no es una locura. Les vas a empezar derechos a gente que no tiene absolutamente ninguno", anticipó.

Noticias relacionadas
Pullaro habló sobre la reforma laboral que impulsa Milei.

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

En el Concejo, sindicalistas, empresarios pymes, abogados laboralistas y legisladores debatieron sobre la reforma laboral.

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Jorge Sola apuntó contra la reforma laboral. 

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Santilli visitó Mendoza y el gobernador Cornejo le ratificó el respaldo a las reformas que busca Milei.

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Lo último

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

El boom de embarcaciones en Rosario tras la pandemia dejó sin lugar a cientos de usuarios. Con listas de espera en aumento y marinas colapsadas, la Cámara Náutica reclama activar una ordenanza que prevé tres bajadas públicas y lleva una década paralizada.
Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

Por Carina Bazzoni

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida por sus video eróticos
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida por sus video eróticos

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Dólar planchado: el gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

Dólar planchado: el gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Ovación
Un centrodelantero surgido de Newells fue ternado como el jugador destacado de la Primera C
Ovación

Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

Un centrodelantero surgido de Newells fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Policiales
Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

La Ciudad
Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida
Policiales

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newells Mateo Silvetti
Ovación

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final
Ovación

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era
La Ciudad

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Por María Laura Neffen
Negocios

Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Economía

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal
Información General

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones
El Mundo

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
Política

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La avenida Corrientes porteña explotó con La Noche de las Librerías
Información General

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia
Información General

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha