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Día de la Industria: consensos necesarios para el desarrollo

Todos los países desarrollados han alcanzado ese nivel gracias a un proceso de consolidación de sus capacidades industriales. La Federación Industrial de Santa Fe trabaja para la promoción y el crecimiento de la industria nacional.

Javier Martín y Walter Andreozzi / presidente y secretario de Fisfe

Por Javier Martín y Walter Andreozzi / presidente y secretario de Fisfe

2 de septiembre 2026 · 06:15hs
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Santa Fe es la provincia con mayor diversificación de ramas industriales.

Santa Fe es la provincia con mayor diversificación de ramas industriales.

En el Día de la Industria Nacional, desde la Federación Industrial de Santa Fe saludamos a todos los industriales de nuestra provincia. En Fisfe trabajamos para la promoción y el crecimiento de nuestra industria nacional, convencidos de que todos los países desarrollados han alcanzado ese nivel gracias a un proceso de consolidación de sus capacidades industriales que les permitieron generar un círculo virtuoso de crecimiento económico con inclusión social; es decir, más nivel de actividad con mejores salarios y reducción significativa de los índices de pobreza.

Por eso defendemos a la industria argentina, conscientes de que es la salida para muchos de los problemas que tenemos en el país. A pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas, con la mayoría de las actividades industriales trabajando a un 50% de su capacidad instalada y en niveles de producción 10% inferiores a dos años atrás, lo que ha generado la pérdida de miles de pymes industriales desde 2023, seguimos convencidos de que tenemos grandes oportunidades hacia adelante y, a la vez, enormes desafíos.

Valoramos los avances logrados en términos de estabilidad macroeconómica y reducción de la inflación. Son avances significativos y necesarios, aunque no son suficientes. Pensamos que las exportaciones de gas, petróleo, minería y productos agrícolas son muy importantes, pues nos permiten resolver la histórica restricción externa de divisas, problema que muchas veces ha obstaculizado los procesos de crecimiento económico en el pasado.

También sostenemos que los industriales debemos continuar las inversiones en eficiencia energética, sistemas de gestión y transformación digital, con el fin de mejorar la productividad de nuestras operaciones. Sin embargo, solo con mejor productividad no alcanza.

Nuestro país mantiene asimetrías estructurales que generan un “costo argentino” que saca de competencia a la producción nacional. Esas asimetrías son muy visibles en infraestructura y costos de logística, escaso acceso a financiamiento productivo y con tasas de interés elevadas, costos laborales no salariales, como la alta litigiosidad laboral, y un sistema tributario que penaliza el agregado de valor en la producción local con impuestos y tasas que, en muchos casos, se trasladan en cascada a lo largo de la cadena de producción y comercialización.

Los desafíos

Necesitamos trabajar en todos esos pilares de competitividad, y también discutir cómo afrontaremos cuestiones de suma importancia, como ser: el futuro del trabajo y el impacto de la inteligencia artificial; qué modelo de desarrollo de la ciencia y tecnología necesitamos para incrementar nuestras exportaciones con valor agregado; cómo potenciar la educación, tanto pública como privada, para formar el capitán humano que necesitamos para competir; cuál será el rol del Estado, de tal manera de que sea un estado eficiente y presente, que apalanque los procesos de inversión privada con políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo, principalmente de las pymes que emplean a más del 80 % de los trabajos generados en Argentina; cómo insertarnos internacionalmente de una manera inteligente, como para aprovechar nuestras potencialidades e incorporar tecnología, sin abrirnos al mundo desprotegidos y en condiciones de inferioridad; y, por último, cómo podemos lograr que todas esas políticas públicas sobrevivan a las administraciones circunstanciales y alcancen sustentabilidad institucional, económica, y social, pues de nada nos sirve generar procesos de crecimiento si esos procesos no trascienden a los cambios de gobierno o no conllevan una reducción de los índices de pobreza.

En Santa Fe, tenemos muchos ejemplos de construcción de políticas públicas en conjunto con las autoridades provinciales, debemos replicar esos ejemplos a nivel nacional. Estamos convencidos de que el gran desafío que afrontamos hoy es generar los diálogos y consensos necesarios para construir una agenda común que nos permita transformar las oportunidades de la Argentina en inversión, producción, empleo y desarrollo federal.

A todos estos planteos los hacemos con una actitud proactiva, pues nos sentimos protagonistas de este proceso de construcción de una realidad industrial mejor. Porque en Fisfe afirmamos que la industria nacional es fuente de trabajo genuino y calificado, es innovadora y creativa, produce con calidad y que, a pesar de todas las dificultades, es competitiva y continúa invirtiendo y confiando en el futuro de nuestro país y en el futuro de nuestra provincia. ¡Feliz Día de la Industria Nacional!

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