La Capital | Economía | producción industrial

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

El índice manufacturero del Indec reportó una caída del orden del 5 %. Hasta las ramas “ganadoras” presentaron bajas. La construcción, a pique

8 de septiembre 2026 · 22:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todas las ramas manufactureras que releva el Indec cayeron en la comparación mensual durante julio.

Todas las ramas manufactureras que releva el Indec cayeron en la comparación mensual durante julio.

La producción industrial cayó 4,9 % interanual en julio y acumuló una baja de 2,6 % en siete meses de 2026. En la comparación mensual, el retroceso de 5 % contra mayo fue el mayor desde marzo de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una contracción masiva en las distintas ramas que releva, incluidas las de los sectores llamados ganadores, como refinación de petróleo y alimentación.

La industria extendió su crisis en julio y se acercó al piso observado en el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas las divisiones registraron retrocesos mensuales y solo una escapó a la debacle interanual: madera, papel, edición e impresión, que subió 7,1 %.

La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo del Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a Casa Rosada.

Caída generalizada

En la comparación interanual, el rubro de otros equipos, aparatos e instrumentos lideró la caída con el 31,4 %, seguido por productos de metal, maquinaria y equipo (-19,4 %) y textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-15 %).

Muebles y otras industrias manufactureras se contrajeron 9,1 %, mientras que tanto la rama de minerales no metálicos y metálicas básicas, como automotores y equipos de transporte reportaron bajas de 4,4 %. Refinación de petróleo, un rubro ubicado en el downstream de uno de los complejos que se presentan como los ganadores del actual modelo económico, sufrió un traspié de 1 % interanual y 5,7 % mensual. Alimentos, bebidas y tabaco, otro de los top, cayó 0,6 % interanual y 3,2 % mensual.

El lunes, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió su encuesta trimestral. En el sondeo, la mitad de las empresas registró caídas en sus ventas internas y el 42,9 % redujo sus niveles de producción. El impacto fue aún mayor entre las micro y pequeñas empresas, que reportaron bajas del 54,8 % y 47,8 %, respectivmente. A este escenario se sumó una creciente presión sobre los costos, con los energéticos ganando protagonismo.

La menor actividad comenzó a impactar con mayor intensidad sobre la situación financiera y las perspectivas de las empresas: el 47,6% tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos habituales, mientras que el 9,2 % registró dificultades para afrontar todos ellos simultáneamente.

Como consecuencia, se deterioraron las expectativas de recuperación e inversión. El 64,4 % de las empresas operó por debajo de su nivel de utilización de capacidad considerado óptimo y, entre ellas, 8 de cada 10 no esperan alcanzarlo durante los próximos doce meses.

Construcción en baja

En la construcción, uno de los vectores más importantes de la demanda industrial, las cosas no van mejor. El profundizó su retroceso en julio y anotó una caída del 4,6 % respecto de junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación contra el mismo mes de 2025, la contracción fue del 4,5 %.

Así, el sector volvió a terreno negativo luego de haber mostrado algunos meses de recuperación durante la primera mitad del año. Pese a la caída reciente, en el acumulado de enero a julio todavía exhibe una mejora del 1,7 % interanual.

El dato que marca con mayor claridad el cambio de tendencia aparece en la serie desestacionalizada. Después de crecer 6,5 % mensual en mayo, la actividad cayó 4,3 % en junio y otro 4,6 % en julio. Al mismo tiempo, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4 %, 0,8 % y 1,1 %, respectivamente, en esos tres meses.

Los insumos

El deterioro también se reflejó en el consumo de materiales. En julio, nueve de los trece grupos de insumos relevados por el Indec mostraron bajas interanuales, con fuertes retrocesos en algunos productos vinculados directamente con el avance de las obras.

El asfalto se desplomó 23,1 % interanual, mientras que el yeso cayó 21,2 % y los ladrillos huecos, 12,9 %. También retrocedieron las cales (-9,8 %), el hormigón elaborado (-9,5 %), el cemento portland (-8,1 %), las placas de yeso (-7,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,9 %) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (-2,4 %).

Del otro lado, los artículos sanitarios de cerámica crecieron 7 %, mientras que mosaicos graníticos y calcáreos avanzaron apenas 0,7 % y las pinturas, 0,1 %. El rubro denominado “resto”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, registró un incremento del 22,8 %.

Entre enero y julio, el consumo de hierro redondo y aceros aumentó 4,6 % y el hormigón elaborado, 1,4 %. En cambio, el cemento portland acumula una caída de 3,3 %, los ladrillos huecos de 5,1 %, el asfalto de 8,9 % y los pisos y revestimientos cerámicos de 9,1 %.

Noticias relacionadas
Análisis fiscal. Detallado informe de la Fundación Apertura.  

Tres de cada cuatro embargos dispuestos por el fisco caen sobre microempresas

Todas las ramas manufactureras que releva el Indec cayeron en la comparación mensual durante julio.

La mitad de las industrias acusó caída en las ventas

Protesta obrera. Una jornada en la Facultad de Humanidades busca recuperar la memoria de las luchas del movimiento obrero.

Cartelera económica: jornada sobre memorias de la clase obrera

Minería. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) refuerza un sistema de transferencias de ingresos a las empresas más concentradas.

El aporte impositivo de las grandes empresas cayó 28 % en doce años

Ver comentarios

Las más leídas

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Romina Diez, diputada nacional y jefa de La Libertad Avanza en Santa Fe, aparece entre los nombres que evalúa el oficialismo
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario
La Ciudad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género
Policiales

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Los departamentos de la Villa Olímpica, a la venta con una financiación a 20 años

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Ovación
Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

Rosarino campeón de muay thai y kickboxing busca apoyo para ir al Mundial

Rosarino campeón de muay thai y kickboxing busca apoyo para ir al Mundial

Newells y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Newell's y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Policiales
Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

Más que agradecido a la gente, dijo el vendedor asaltado antes del clásico

"Más que agradecido a la gente", dijo el vendedor asaltado antes del clásico

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio
Información General

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es grave ese garantismo bobo"

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?
La Ciudad

Declaran alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será
Información General

Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo
Policiales

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025
Información general

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal
Salud

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas
La Región

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas

Deuda, robo y pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?
Policiales

Deuda, robo y pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out
La Ciudad

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas