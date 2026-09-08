La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

El índice manufacturero del Indec reportó una caída del orden del 5 %. Hasta las ramas “ganadoras” presentaron bajas. La construcción, a pique

La producción industrial cayó 4,9 % interanual en julio y acumuló una baja de 2,6 % en siete meses de 2026. En la comparación mensual, el retroceso de 5 % contra mayo fue el mayor desde marzo de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una contracción masiva en las distintas ramas que releva, incluidas las de los sectores llamados ganadores, como refinación de petróleo y alimentación.

La industria extendió su crisis en julio y se acercó al piso observado en el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas las divisiones registraron retrocesos mensuales y solo una escapó a la debacle interanual: madera, papel, edición e impresión, que subió 7,1 %.

La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo del Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a Casa Rosada.

En la comparación interanual, el rubro de otros equipos, aparatos e instrumentos lideró la caída con el 31,4 %, seguido por productos de metal, maquinaria y equipo (-19,4 %) y textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-15 %).

Muebles y otras industrias manufactureras se contrajeron 9,1 %, mientras que tanto la rama de minerales no metálicos y metálicas básicas, como automotores y equipos de transporte reportaron bajas de 4,4 %. Refinación de petróleo, un rubro ubicado en el downstream de uno de los complejos que se presentan como los ganadores del actual modelo económico, sufrió un traspié de 1 % interanual y 5,7 % mensual. Alimentos, bebidas y tabaco, otro de los top, cayó 0,6 % interanual y 3,2 % mensual.

El lunes, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió su encuesta trimestral. En el sondeo, la mitad de las empresas registró caídas en sus ventas internas y el 42,9 % redujo sus niveles de producción. El impacto fue aún mayor entre las micro y pequeñas empresas, que reportaron bajas del 54,8 % y 47,8 %, respectivmente. A este escenario se sumó una creciente presión sobre los costos, con los energéticos ganando protagonismo.

La menor actividad comenzó a impactar con mayor intensidad sobre la situación financiera y las perspectivas de las empresas: el 47,6% tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos habituales, mientras que el 9,2 % registró dificultades para afrontar todos ellos simultáneamente.

Como consecuencia, se deterioraron las expectativas de recuperación e inversión. El 64,4 % de las empresas operó por debajo de su nivel de utilización de capacidad considerado óptimo y, entre ellas, 8 de cada 10 no esperan alcanzarlo durante los próximos doce meses.

Construcción en baja

En la construcción, uno de los vectores más importantes de la demanda industrial, las cosas no van mejor. El profundizó su retroceso en julio y anotó una caída del 4,6 % respecto de junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación contra el mismo mes de 2025, la contracción fue del 4,5 %.

Así, el sector volvió a terreno negativo luego de haber mostrado algunos meses de recuperación durante la primera mitad del año. Pese a la caída reciente, en el acumulado de enero a julio todavía exhibe una mejora del 1,7 % interanual.

El dato que marca con mayor claridad el cambio de tendencia aparece en la serie desestacionalizada. Después de crecer 6,5 % mensual en mayo, la actividad cayó 4,3 % en junio y otro 4,6 % en julio. Al mismo tiempo, la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,4 %, 0,8 % y 1,1 %, respectivamente, en esos tres meses.

Los insumos

El deterioro también se reflejó en el consumo de materiales. En julio, nueve de los trece grupos de insumos relevados por el Indec mostraron bajas interanuales, con fuertes retrocesos en algunos productos vinculados directamente con el avance de las obras.

El asfalto se desplomó 23,1 % interanual, mientras que el yeso cayó 21,2 % y los ladrillos huecos, 12,9 %. También retrocedieron las cales (-9,8 %), el hormigón elaborado (-9,5 %), el cemento portland (-8,1 %), las placas de yeso (-7,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,9 %) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (-2,4 %).

Del otro lado, los artículos sanitarios de cerámica crecieron 7 %, mientras que mosaicos graníticos y calcáreos avanzaron apenas 0,7 % y las pinturas, 0,1 %. El rubro denominado “resto”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, registró un incremento del 22,8 %.

Entre enero y julio, el consumo de hierro redondo y aceros aumentó 4,6 % y el hormigón elaborado, 1,4 %. En cambio, el cemento portland acumula una caída de 3,3 %, los ladrillos huecos de 5,1 %, el asfalto de 8,9 % y los pisos y revestimientos cerámicos de 9,1 %.