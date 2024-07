Pullaro llegó al Pacto de Mayo: "Puede ser el comienzo de una nueva Argentina"

El gobernador insistió con que para su gobierno era muy importante sumar el sistema educativo a los ítems propuestos por la gestión libertaria. "Tenemos una mirada del sistema productivo en su conjunto y entendemos que no existe el fortalecimiento del sistema productivo si nosotros no tenemos el fortalecimiento del sistema educativo", aclaró.

Sobre un posible "punto once" en el Pacto de Mayo, Pullaro sostuvo que "el fortalecimiento del campo y de la industria son fundamentales para que Argentina pueda salir adelante". "Si a eso lo cruzamos con el fortalecimiento de la educación realmente Argentina no va a tener techo. Argentina no va a salir adelante ajustando, Argentina no va a salir adelante extrayendo nuestros recursos minerales o nuestros recursos energéticos", argumentó.