Pullaro aseguró que el acatamiento al paro general "fue bajísimo" en la provincia de Santa Fe

"La educación para nosotros es fundamental. Por eso tomamos esta decisión. Los empleados públicos de Santa Fe no tienen por qué solidarizarse con Baradel y todas las personas que impulsan este paro nacional" y agregó: "Acá ni los Moyano, los Beligoni ni los Baradel nos van a decir cuándo damos clases o no en la provincia”.

"Indudablemente hay algunas cuestiones que se pueden discutir o reclamar, pero la metodología no es más la del paro ni el cese de actividades. Esa herramienta está terminada. No sancionamos a quien no va a trabajar, sí le descontamos el día. Esto no quiere decir que no reconozcamos que los empleados del sector público tengan razón en muchas cosas"